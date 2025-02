Super Bowl 2025, vincitore: chi ha vinto la finale NFL

SUPER BOWL 2025 VINCITORE – Nella notte italiana tra il 9 e il 10 febbraio 2025 al Caesars Superdome, nella città di New Orleans, in Louisiana, si è giocato il Super Bowl 2025 tra Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs. A portare a casa il prestigioso trofeo sono stati i… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

Le squadre

Dopo aver sconfitto in semifinale i Buffalo Bills, i Kansas City Chiefs sono ora pronti a scendere in campo per conquistare la terza vittoria consecutiva al Super Bowl. Il team di Andy Reid, capitanata da Patrick Mahomes, ha trionfato nell’edizione 2024 contro i San Francisco 49ers e, oggi, punta a portare a casa il quarto titolo in sei anni.

I Philadelphia Eagles, che hanno battuto i Washington Commanders, puntano invece alla rivincita dopo la sconfitta nell’edizione 2023 proprio contro i Chiefs. L’obiettivo, per la squadra di Jalen Hurts, è quella di riportare il Lombardi Trophy a Philadelphia, dopo sette anni.

Lo stadio

Abbiamo visto chi ha vinto (vincitore) il Super Bowl 2025, ma dove si è giocata la partita? La finalissima NFL è stata disputata al Caesars Superdome (precedentemente conosciuto come Louisiana Superdome e Mercedes-Benz Superdome), stadio di New Orleans, Louisiana.

L’impianto si trova nel quartiere Central Business District, accanto al New Orleans Arena, attualmente ospita le partite casalinghe dei New Orleans Saints della NFL. Ha ospitato 2 edizioni del PPV WWE WrestleMania:WrestleMania XXX (rinominato dall’ospite speciale Hulk Hogan “Silver Dome” per l’occasione) il 6 aprile 2014 e WrestleMania 34 l’8 aprile 2018.