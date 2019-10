SPAL Napoli streaming live, diretta tv e probabili formazioni della partita della Serie A

SPAL NAPOLI STREAMING TV – Oggi, domenica 27 ottobre 2019, alle ore 15 SPAL e Napoli scendono in campo allo stadio di Ferrara, partita valida per la nona giornata della Serie A 2019-2020.

Dove vedere SPAL Napoli in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della Serie A nel dettaglio:

Dove vedere SPAL Napoli in tv e live streaming

La partita sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Dazn, visibile tramite Sky Q e Premium. Ma non solo: la partita sarà trasmessa anche sul canale 209 di Sky.

Dal 20 settembre è infatti attivo il nuovo servizio che permette agli abbonati Sky Sport e Sky Calcio di vedere le partite della piattaforma streaming sulla tv satellitare. Per vederla però bisogna aver attivato il servizio: gratis per molti clienti Sky, a pagamento per altri (qui le info su come attivare il servizio).

Il calcio d’inizio di SPAL Napoli è previsto per domenica 27 ottobre 2019 alle ore 15.

La partita sarà raccontata anche via radio. Su quali frequenze? Su quelle di Rai Radio 1.

Ma come funziona la piattaforma Dazn (IL SITO DI DAZN)? Tutte le risposte. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la partita tra SPAL e Napoli in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet. In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

SPAL Napoli streaming: le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di SPAL e Napoli per la partita in programma domenica alle ore 15:

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Sala, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari

Indisponibili: D’Alessandro, Fares

Squalificati: –

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Luperto, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Milik, Mertens

Indisponibili: Hysaj, Manolas, Maksimovic (In dubbio)

Squalificati: –

SPAL Napoli streaming: statistiche

Di seguito le statistiche di SPAL-Napoli:

Il Napoli arriva da 11 successi consecutivi contro la SPAL in Serie A: è la striscia record per i partenopei contro una singola avversaria nella competizione.

La SPAL ha trovato il gol in tutte le 16 sfide interne di Serie A contro il Napoli; tuttavia, i partenopei hanno vinto tutte le cinque più recenti.

Sei sconfitte in otto partite per la SPAL, che in Serie A era partita così male soltanto nella stagione 1967/68, terminata con la retrocessione.

Dopo una serie di tre sconfitte interne consecutive in Serie A, la SPAL ha vinto due delle ultime tre gare casalinghe (1P).

Il Napoli non perde una partita di Serie A giocata di domenica, alle ore 15, da ottobre 2016, contro l’Atalanta: da allora, in 19 gare, 14 vittorie e cinque pareggi.

Dopo aver segnato almeno due gol in ciascuna delle precedenti sette trasferte di campionato, il Napoli non è andato a segno nella più recente: l’ultima volta in cui la squadra partenopea non ha realizzato una rete in esterna nel massimo campionato è poi rimasta a secco per tre gare di fila.

Arkadiusz Milik è diventato il nono marcatore differente del Napoli in questo campionato: quella azzurra è la formazione che finora ha mandato a bersaglio più giocatori.