Spagna Italia Under 21 streaming e diretta tv: dove vedere la partita degli Europei

SPAGNA ITALIA UNDER 21 STREAMING TV – Stasera, sabato 27 marzo 2021, alle ore 21 Italia e Spagna Under 21 si sfidano allo Stadion Ljudski vrt di Maribor, in Slovenia, a porte chiuse (data l’emergenza Covid), per la seconda partita del girone B degli Europei Under 21. Quella di oggi però è una sfida speciale, non solo per la classifica, ma perché si affrontano le squadre che più volte hanno vinto questo torneo. Gli azzurrini di Nicolato sono chiamati a una vittoria dopo l’1-1 della prima partita contro la Repubblica Ceca, mentre gli spagnoli nell’esordio hanno battuto 3-0 la Slovenia. Dove vedere Spagna Italia Under 21 in diretta tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita degli Europei Under 21 2021 tra Italia e Spagna sarà visibile in chiaro e completamente gratis su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre), anche in HD. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 21 di oggi, sabato 27 marzo 2021.

Spagna Italia in live streaming

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Spagna Italia Under 21 sarà visibile sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi, film e partite in onda sulla Rai tramite pc, tablet e smartphone. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming. Ricapitolando:

Partita: Spagna-Italia

Spagna-Italia Data: sabato 27 marzo 2021

sabato 27 marzo 2021 Orario: 21

21 Canale TV: Rai 1

Rai 1 Streaming: RaiPlay.it

Le parole di Nicolato

Il ct dell’Italia Under 21 Nicolato è intervenuto in conferenza stampa: “Faremo dei cambi rispetto alla prima gara. Sostenere partite così ravvicinate di questo livello diventerebbe ancora più difficile. Quanto al modulo vedremo. A centrocampo scelte strette, siamo in pochi e la gara con la Repubblica Ceca ci ha ridotto le scelte in tutti i reparti. Contro i cechi abbiamo pensato troppo al risultato, che deve essere la conseguenza di un comportamento e non messo davanti a tutto”.

E’ sicuramente il match più complicato del girone B degli Europei: “Ci aspettiamo di andare all’Università e spero di andarci con matricole spensierate nel modo di fare. Se saremo inferiori stringeremo loro la mano. Della partita scorsa sono all’80% soddisfatto. Voglio un’Italia che pensi a mostrare le proprie qualità senza preoccuparsi di nulla”. “Bisognerà avere pazienza e solidità mentale per sopportare il loro possesso palla molto efficace ma dovremo cercare di dare fastidio quando avremo la palla – ha continuato il ct dell’Under 21 -. Siamo di fronte ad una squadra che ha fatto 4 finali nelle ultime 5 edizioni del torneo e tre volte ha vinto: sarà interessante confrontarci ma senza paura, altrimenti non possiamo andare da nessuna parte”, ha concluso.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita del girone B degli Europei Under 21 Italia Spagna, ma quali sono le probabili formazioni del match? Eccole:

Spagna (4-2-3-1): Fernandez; Pipa, Guillamon, Cuenca, Miranda; Zubimendi, Villar; Brahim Diaz, Riqui Puig, Cucurella; Ruiz. All. De la Fuente.

Italia (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Delprato, Ranieri; Zappa, Frattesi, Rovella, Pobega, Frabotta; Cutrone, Scamacca. All. Nicolato.

Potrebbero interessarti Italia Irlanda del Nord streaming e diretta tv: dove vedere la partita degli azzurri per le Qualificazioni ai Mondiali 2022 "L'emergenza sanitaria non esiste": il post complottista del cestista Aradori La moglie di Bonucci positiva al Covid si sfoga: “Che vita di m… Qualcuno si svegli!”