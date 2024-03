Sorteggi quarti Europa League 2023-2024 streaming e diretta tv: dove vederlo live

Oggi, venerdì 15 marzo 2024, alle ore 13 da Nyon si svolgeranno i sorteggi dei quarti di finale di Europa League 2023 2024. Scopriremo quindi le avversarie delle italiane qualificate, come Roma e Milan. I sorteggi in realtà saranno tre: per i quarti di finale, per le semifinali (abbinando i quarti di finale) e per determinare la squadra “di casa” pro forma in finale. Ma dove vedere in diretta tv e in streaming il sorteggio dei quarti dell’Europa League 2023 2024? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Potete seguire i sorteggi dei quarti di finale dell’Europa League 2023 2024 su Sky Sport 24 a partire dalle ore 13 di oggi, venerdì 15 marzo 2024. In diretta commenti, analisi, interviste e tutti gli accoppiamenti. Il sorteggio non sarà visibile in chiaro.

Sorteggio quarti Europa League 2023-2024 streaming live

Non solo tv. Se non siete a casa, potete seguire il sorteggio dei quarti di Europa League 2023 2024 in streaming live su Sky Go, DAZN e NOW, oltre che sul sito dell’Uefa.

Come funziona

Il sorteggio dei quarti di finale di Europa League è libero. A partire da questa fase della competizione non sono previste teste di serie e anche squadre della stessa federazione possono essere sorteggiate contro. Possibile dunque la presenza di derby. Inoltre possono affrontarsi squadre che si sono già sfidate nella fase a gironi. Contestualmente al sorteggio per i quarti di finale, verrà determinato il tabellone completo della Europa League 2023/24 e verranno stabiliti anche gli accoppiamenti delle semifinali, oltre a sorteggiare la squadra che giocherà “in casa” nella finale della Dublin Arena a Dublino, mercoledì 22 maggio 2024 alle ore 21.