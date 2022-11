Sorteggio playoff Europa League 2022-2023 diretta LIVE

Oggi, lunedì 7 novembre 2022, alle ore 13 a Nyon va in scena il sorteggio dei playoff dell’Europa League 2022 2023, con protagoniste due squadre italiane, la Roma e la Juventus. In tutto sono 16 i club che prendono parte all’evento di oggi che TPI seguirà LIVE.

DIRETTA

I playoff dell’Europa League si giocheranno il 16 e il 23 febbraio 2023

Ecco i playoff dell’Europa League 2022-2023:

Barcellona-Manchester United

JUVENTUS-Nantes

Sporting Lisbona-Midtjylland

Shakhtar Donetsk-Rennes

Ajax-Union Berlino

Bayer Leverkusen-Monaco

Siviglia-Psv

Salisburgo-ROMA

Inizia il sorteggio

Per la Roma pericolo Barcellona, Siviglia e Ajax. Per la Juve da evitare il Manchester United

Vengono spiegate le regole del sorteggio. Roma e Juventus non si potranno incontrare in questi playoff in quanto squadre della stessa nazionalità

Ci siamo: inizia la cerimonia a cui prenderanno parte Roma e Juventus

Il sorteggio sta per iniziare. Seguitelo con noi!

Sorteggio Europa League 2022 2023 streaming e diretta tv

Dove seguire il sorteggo dei playoff dell’Europa League 2022-2023 in diretta tv e streaming? Appuntamento oggi, 7 novembre 2022, alle ore 13 in diretta da Nyon (Svizzera). Diretta tv su Sky Sport 24 o in streaming su DAZN, Sky Go e NOW, oltre che sul sito dell’Uefa.

Le squadre e le fasce del sorteggio

Abbiamo visto la diretta del sorteggio dei playoff dell’Europa League 2022-2023, ma quali sono le squadre partecipanti? Sono 16 le squadre coinvolte: le otto seconde della fase a gironi di Europa League e le otto terze della fase a gironi di Champions League. Le vincitrici degli otto spareggi vanno agli ottavi di Europa League, dove raggiungeranno le otto prime dei gironi.

Prima fascia

PSV (Olanda)

Rennes (Francia)

ROMA (Italia)

(Italia) Union Berlino (Germania)

Manchester United (Inghilterra)

Midtjylland (Danimarca)

Nantes (Francia)

Monaco (Principato di Monaco/Francia)

Seconda fascia

Ajax (Olanda)

Leverkusen (Gernania)

Barcellona (Spagna)

Sporting Lisbona (Portogallo)

Salisburgo (Austria)

Shakhtar Donetsk (Ucraina)

Siviglia (Spagna)

JUVENTUS (Italia)

Le squadre della stessa federazione non possono essere accoppiate nel sorteggio. Gli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League prevedono gare d’andata e ritorno. Le teste di serie disputano la gara di ritorno in casa. Le gare d’andata sono in programma per il 16 febbraio, mentre il ritorno sarà il 23 febbraio. Le vincitrici degli otto incontri raggiungeranno le otto vincitrici dei gironi della Uefa Europa League agli ottavi di finale, il cui sorteggio è previsto per il 24 febbraio.