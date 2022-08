Sorteggio gironi Champions League 2022 2023 in diretta live

SORTEGGIO GIRONI CHAMPIONS LEAGUE 2022-2023 – Oggi pomeriggio, giovedì 25 agosto 2022, alle ore 18 a Istanbul vanno in scena i sorteggi della fase a gironi della Champions League 2022 2023. Quattro le squadre italiane coinvolte: il Milan, la Juventus, l’Inter e il Napoli. In tutto sono 32 le grandi d’Europa che prenderanno parte alla prossima Coppa dei Campioni. Di seguito tutti gli accoppiamenti e i gironi.

In aggiornamento

I GIRONI DELLA UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2022-2023

Le squadre e le fasce

Ma quali sono le squadre che prendono parte alla prossima Champions League e le fasce? Per quanto riguarda le italiane, il Milan torna dopo anni in prima fascia, in quanto vincitrice dello scudetto, e può quindi sperare in un sorteggio bonario. In seconda fascia la Juventus, mentre in terza Inter e Napoli. Questa la suddivisione per il sorteggio dei gironi della Champions League 2022 2023.

Prima fascia: Bayern Monaco (Ger), Manchester City (Ing), Real Madrid (Spa), Paris Saint-Germain (Fra), Ajax (Ola), Porto (Portogallo), Eintracht Francoforte (Ger), MILAN (ITA)

Seconda fascia: Liverpool (Ing), Chelsea (Ing), Barcellona (Spa), JUVENTUS (ITA), Atletico Madrid (Spa), Siviglia (Spa), Lipsia (Ger), Tottenham (Ing)

Terza fascia: Borussia Dortmund (Ger), Salisburgo (Aus), Shakhtar Donetsk (Ucr), INTER (ITA), NAPOLI (ITA), Sporting Lisbona (Por), Bayer Leverkusen (Ger), Benfica (Por)

Quarta fascia: Marsiglia (Fra), Bruges (Bel), Celtic (Sco), Viktoria (Rep. Ceca), Maccabi (Isr), Rangers Glasgow (Sco), Copenaghen (Dan), Dinamo Zagabria (Cro)

Le date

Ma quali sono le date della prossima Champions? La finale sarà a Istanbul. Una stagione particolare e diversa dalle altre, a causa della sosta tra novembre e dicembre per il Mondiale in Qatar. Ecco tutti gli appuntamenti.

Fase a gironi

Prima giornata: 6-7 settembre 2022

Seconda giornata 13-14 settembre 2022

Terza giornata 4-5 ottobre 2022

Quarta giornata 11-12 ottobre 2022

Quinta giornata 25-26 ottobre 2022

Sesta giornata 1º-2 novembre 2022

Ottavi di finale

14-15 e 21-22 febbraio 2023 7-8 e 14-15 marzo 2023

Quarti di finale

11-12 aprile 2023 e 18-19 aprile 2023

Semifinali

9-10 maggio 2023 16-17 maggio 2023

Finale