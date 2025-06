Sorteggio calendario Serie A 2025 2026 streaming e diretta tv: dove vedere, orario, a che ora, canale, date, soste, partite, accoppiamenti, giornate

Oggi, 6 giugno 2025, alle ore 18.30 si svolge il sorteggio del calendario della Serie A 2025 2026. Un momento molto atteso da tifosi e appassionati, che vogliono scoprire con chi giocherà la propria squadra del cuore e iniziare a organizzare le trasferte. Il Napoli campione d’Italia, guidato ancora da Antonio Conte, conoscerà quindi il percorso che dovrà affrontare per provare a difendere il titolo conquistato nella stagione appena conclusa. Sono in totale 380 le partite di Serie A previste per la stagione 2025/2026. Ma dove vedere il sorteggio del calendario di Serie A 2025 2026 in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Non è prevista la diretta televisiva su un canale tradizionale. Il nuovo calendario della Serie A verrà mostrato a partire dalle ore 18.30 durante un evento in diretta dal Teatro Regio di Parma, in occasione del Festival dello Sport. Alla conduzione il direttore editoriale della Serie A Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida (Radio TV Serie A con RDS). Su Sky Sport 24 il commento live nello studio condotto da Leo di Di Bello.

Sorteggio calendario Serie A 2025 2025 streaming live

Potete seguire la diretta streaming del sorteggio su Radio Tv Serie A, disponibile sull’apposito sito, sul sito della Lega Calcio e tramite la app di Dazn.

Regole

Come nell’anno sportivo appena concluso il calendario sarà asimmetrico: girone d’andata e girone di ritorno saranno infatti differenti. Ci dovranno però essere almeno otto giornate di differenze tra l’incontro di andata e quello di ritorno tra due squadre. Inoltre, le quattro squadre impegnate in Champions League non potranno sfidare quelle che giocano in Europa nelle giornate vicine ai turni dei tornei continentali. Infine, i derby non si potranno giocare nei turni infrasettimanali o nel primo e ultimo turno.

Le date

Il nuovo campionato prenderà il via sabato 23 agosto, con i primi anticipi. L’ultima giornata è invece prevista domenica 24 maggio 2026, in tempo per lasciare spazio al Mondiale del prossimo anno. Calendario alla mano, le prime due giornate saranno giocate a calciomercato ancora aperto: le trattative dovrebbero infatti terminare il 1 settembre.