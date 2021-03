Sorteggi Champions League: i quarti di finale 2020-2021

Quali sono gli accoppiamenti per i quarti di finale e le semifinali della Uefa Champions League 2020-2021 al termine dei sorteggi? Oggi, venerdì 19 marzo 2021, alle ore 12 a Nyon (Svizzera) è andato in scena il sorteggio per i quarti di finale e l’accoppiamento delle semifinali a cui hanno preso parte otto squadre: Manchester City, Chelsea, Liverpool, Real Madrid, PSG, Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Porto. Questi gli accoppiamenti:

Manchester City-Borussia Dortmund

Porto-Chelsea

Bayern Monaco-Paris Saint Germain

Real Madrid-Liverpool

Al termine del sorteggio sono state indicate anche le semifinali:

Vincente Bayern Monaco-PSG contro Vincente Manchester City-Borussia Dortmund

Vincente Real Madrid-Liverpool contro Porto-Chelsea

Dove vedere le partite

Abbiamo visto i sorteggi dei quarti di finale della Champions League 2020-2021, ma dove vedere i match? Le partite di Champions League saranno visibili in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport in chiaro, gratis, su Mediaset (una a settimana). Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. In live streaming le partita di Europa League saranno visibili tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Anche in qualche paese estero. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

