Sorteggi Champions League 2024 2025 streaming e diretta tv: dove vedere il sorteggio del girone

Oggi pomeriggio, 29 agosto 2024, vanno in scena i sorteggi della Champions League 2024 2025, in una formula del tutto rinnovata. Sono previste 36 squadre (invece di 32) e un unico girone (invece di 8). Cinque le italiane qualificate: Inter, Juventus, Atalanta, Milan, Bologna. Il sorteggio inizierà oggi alle ore 18. Le squadre partecipanti saranno divise in 4 fasce da 9 squadre ognuna: ogni club affronterà 8 avversarie, due per ogni fascia. Le fasce vengono determinate in base al punteggio nel ranking Uefa. Ma dove vedere i sorteggi della Champions League 2024 2025 in diretta tv e streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento questo pomeriggio, 29 agosto 2024, alle ore 18. Sarà possibile seguire il sorteggio in diretta su Sky Sport 24 (canale 200) e in chiaro su Tv8, al tasto 8 del digitale terrestre. La durata sarà di circa mezz’ora. Il sorteggio non avverrà più con l’estrazione delle palline ma sarà computerizzato.

Sorteggi Champions League 2024 2025 streaming live

Se non siete a casa, potete seguire i sorteggi della Champions League 2024 2025 in diretta streaming su Sky Go e NOW, ma anche Amazon Prime Video e il sito e il canale YouTube dell’Uefa, e ancora il sito di Tv8 e quello di Sky Sport, oltre alla relativa pagina Facebook.

Le regole

In tutto 36 squadre (invece di 32) e un unico girone (invece di 8). Alla fine le prime 8 saranno qualificate direttamente alla fase ad eliminazione diretta. Dalla 9a alla 25esima si giocherà una sorta di spareggio per accedere agli ottavi di finale (chi perde va in Europa League), mentre le ultime 8 saranno eliminate direttamente.

Ma contro chi si gioca? Contro chi si gioca verrà determinato dal sorteggio e delle fasce di appartenenza che saranno ancora decisive. Ogni squadra giocherà 8 partite nella prima fase della stagione (4 in casa e 4 in trasferta), contro due squadre per ogni fascia. E, come dicevamo, le prime otto della classifica avanzeranno agli ottavi di finale.