Sonego Djokovic streaming diretta tv: dove vedere la semifinale degli Internazionali d’Italia di tennis a Roma

SONEGO DJOKOVIC STREAMING DIRETTA TV – Oggi, sabato 15 maggio 2021, intorno alle ore 19 l’Italia del tennis fa il tifo per Lorenzo Sonego, che nella semifinale del Masters 1000 di Roma affronta Novak Djokovic, numero uno al mondo. Il tennista azzurro è reduce dalla vittoria in tre set contro Rublev, in un match molto dispendioso e nel quale ha compiuto una vera e propria impresa. Ma dove vedere il match tra Sonego e Djokovic di oggi, valido per la semifinale degli Internazionali d’Italia 2021, in diretta tv e in streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il match tra Lorenzo Sonego e Novak Djokovic, valido per la semifinale del Masters 1000 di Roma (Internazionali d’Italia), si gioca sul terreno del Foro Italico a partire dalle 0re 19 di oggi, sabato 15 maggio 2021. Sarò possibile seguire la partita di tennis in chiaro per tutti sul Canale 20, disponibile al tasto 20 del digitale terrestre. Gli abbonati Sky potranno seguire il match anche con la qualità dell’HD sui canali Sky Sport Arena e Sky Sport Uno.

Sonego Djokovic streaming live

Se non siete a casa, potete seguire il match dei quarti degli Internazionali di Roma anche in streaming. La diretta di Sonego Djokovic è visibile su Sportmediaset.it, sulla app e sul sito Mediaset Play Infinity, oppure, per gli abbonati alla pay-tv, su Sky Go. In streaming sarà visibile anche su NOW. Appuntamento per tutti gli appassionati di tennis oggi, 15 maggio, alle ore 19.

IL TABELLONE MASCHILE

IL TABELLONE FEMMINILE