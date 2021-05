Internazionali d’Italia 2021: il tabellone femminile del torneo di Roma

Qual è il tabellone femminile degli Internazionali d’Italia 2021 in programma al Foro Italico di Roma dal 10 al 16 maggio? Questi gli accoppiamenti delle italiane: C. Giorgi vs S. Sorribes Tormo; M. Trevisan vs J. Shvedova; e E. Cocciaretto vs C. Garcia. Di seguito il tabellone completo:

Quali sono i possibili ottavi di finale degli Internazionali d’Italia? Eccoli:

1] A. Barty vs [14] E. Mertens

[9] Ka. Pliskova vs [7] A. Sabalenka

[4] S. Kenin vs [15] I. Swiatek

[12] G. Muguruza vs [5] E. Svitolina

[6] B. Andreescu vs [11] P. Kvitova

[16] J. Konta vs [3] S. Halep

[8] S. Williams vs [10] B. Bencic

[13] J. Brady vs [2] N. Osaka

Streaming e tv

Abbiamo visto il tabellone femminile degli Internazionali d’Italia 2021, ma dove vederli in diretta tv e live streaming? L’evento sportivo, che andrà in scena dal 10 al 16 maggio 2021, sarà coperto in tv dalla tv satellitare Sky Sport e, in chiaro, da Mediaset. In particolare, la pay tv proporrà oltre 100 ore di programmazione live su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Le telecronache dei match saranno realizzate da Elena Pero, Luca Boschetto, Paolo Ciarravano, Geri De Rosa, Dario Massara, Pietro Nicolodi e Federico Zancan, con Paolo Bertolucci, Laura Golarsa, Claudio Mezzadri, Stefano Pescosolido e Raffaella Reggi che si alterneranno al commento tecnico.

