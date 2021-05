Internazionali d’Italia 2021 streaming e diretta tv: dove vedere il torneo di Tennis di Roma

Da domenica 9 maggio 2021 al Foro Italico va in scena la 78esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia, tra i più prestigiosi tornei di tennis. Tra i protagonisti il serbo Novak Djokovic, numero uno al mondo e campione in carica, lo spagnolo Rafa Nadal, numero due, il russo Daniil Medvedev, numero 3, il greco Stefanos Tsitsipas, il tedesco Alexander Zverev e il russo Andrey Rublev e ben otto tennisti italiani (Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Yannik Sinner, Lorenzo Sonego e le wild card Lorenzo Musetti, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso e Gianluca Mager). Dove vedere gli Internazionali d’Italia 2021 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

L’evento sportivo, che andrà in scena dal 10 al 16 maggio 2021, sarà coperto in tv dalla tv satellitare Sky Sport e, in chiaro, da Mediaset. In particolare, la pay tv proporrà oltre 100 ore di programmazione live su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Le telecronache dei match saranno realizzate da Elena Pero, Luca Boschetto, Paolo Ciarravano, Geri De Rosa, Dario Massara, Pietro Nicolodi e Federico Zancan, con Paolo Bertolucci, Laura Golarsa, Claudio Mezzadri, Stefano Pescosolido e Raffaella Reggi che si alterneranno al commento tecnico. Ogni giorno Studio Tennis, con la conduzione di Eleonora Cottarelli, in compagnia di Filippo Volandri, guiderà gli appassionati tra una sessione e l’altra. Angelo Mangiante sarà l’inviato per Sky Sport 24.

Previsto in palinsesto anche Roma: The Insider, il dietro le quinte del torneo capitolino affidato a Stefano Meloccaro.

Mediaset invece trasmetterà in esclusiva in chiaro il meglio del torneo maschile della 78esima edizione degli Internazionali d’Italia. In particolare, su Italia 1 e sul Canale 20 sono previsti una gara del torneo al giorno, dai primi turni fino alla finale del 16 maggio, in day-time e prima serata. La telecronaca delle sfide è affidata a Giampaolo Gherarducci, con il commento tecnico di Francesca Schiavone, prima tennista italiana ad aver vinto un torneo del Grande Slam, il Roland Garros, nel 2010.

Internazionali d’Italia 2021 streaming live

Non solo tv. Il torneo di tennis di Roma andrà in onda anche in live streaming tramite le piattaforme a pagamento SkyGo (riservata agli abbonati Sky) e NOW che permetteranno di seguire tutto da pc, tablet o smartphone.

Programmazione Sky Sport

Ma vediamo insieme la programmazione di Sky Sport per gli Internazionali d’Italia 2021:

Domenica 9 maggio 2021

Dalle 11 alle 17: 1 giornata Sky Sport Arena

Lunedì 10 maggio 2021

Dalle 10 alle 20: 2 giornata Sky Sport Arena

Dalle 10 alle 17.45: 2 giornata Sky Sport Uno

Dalle 17.45 alle 18: “Studio Tennis” Sky Sport Uno

Dalle 18 alle 20: 2 giornata Sky Sport Uno

Dalle 20 alle 20,30: “Studio Tennis” Sky Sport Uno

Ore 20.30: “Roma: The Insider” Sky Sport Uno

Martedì 11 maggio 2021

Dalle 10 alle 20: 3 giornata Sky Sport Arena

Dalle 10 alle 19.15: 3 giornata Sky Sport Uno

Dalle 19.15 alle 19.30: “Studio Tennis” Sky Sport Uno

Dalle 19.30 alle 21.30: 3 giornata Sky Sport Uno

Dalle 21.30 alle 22: “Studio Tennis” Sky Sport Uno

Ore 22: “Roma: The Insider” Sky Sport Uno

Mercoledì 12 maggio 2021

Dalle 11.30 alle 20: 4 giornata Sky Sport Arena

Dalle 10 alle 17.45: 4 giornata Sky Sport Uno

Dalle 17.45 alle 18: “Studio Tennis” Sky Sport Uno

Dalle 18 alle 20: 4 giornata Sky Sport Uno

Dalle 20 alle 20.30: “Studio Tennis” Sky Sport Arena e Sky Sport Uno

Ore 20.30: “Roma: The Insider” Sky Sport Uno

Giovedì 13 maggio 2021

Dalle 10 alle 20: Ottavi di finale Sky Sport Arena

Dalle 10 alle 17.45: Ottavi di finale Sky Sport Uno

Dalle 17.45 alle 18: “Studio Tennis” Sky Sport Uno

Dalle 18 alle 20: Ottavi di finale Sky Sport Uno

Dalle 20 alle 20.30: “Studio Tennis” Sky Sport Uno

Ore 20.30: “Roma: The Insider” Sky Sport Uno

Venerdì 14 maggio 2021

Ore 10: 1 quarto di finale Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Ore 12: 2 quarto di finale Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Ore 14: 3 quarto di finale Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Dalle 16 alle 16.15: “Studio Tennis” Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Ore 19.30: 4 quarto di finale Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Ore 21.30: “Studio Tennis” Sky Sport Uno

Sabato 15 maggio 2021

Dalle 13.45 alle 14: “Studio Tennis” Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Ore 14: 1 semifinale Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

A seguire: “Studio Tennis” Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Dalle 17.45 alle 18: “Studio Tennis” Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Ore 18: 2 semifinale Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

A seguire: “Studio Tennis” Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Ore 20.30: “Roma: The Insider” Sky Sport Uno

Domenica 16 maggio 2021

Dalle 16.30 alle 17: “Studio Tennis” Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Ore 17: Finale Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

A seguire: “Studio Tennis” Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Ore 20.30: “Roma: The Insider” Sky Sport Uno

IL TABELLONE MASCHILE

IL TABELLONE FEMMINILE