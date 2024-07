Malagò a TPI: “Soldi a un senatore da uno Stato straniero? Io non lo farei”

Ricevere soldi da uno Stato straniero? «Io non lo farei, ma capisco sia una cosa legittima». Lo dice Giovanni Malagò, presidente del Coni, in un’intervista rilasciata al direttore di TPI Giulio Gambino alla vigilia delle Olimpiadi di Parigi 2024.

«Se parliamo di quanti soggetti con ruoli istituzionali fanno altre cose che non andrebbero fatte, la lista è infinita… Io non lo farei, ma capisco sia una cosa legittima», ha risposto il numero uno del Comitato olimpico italiano [Qui l’intervista integrale >>> Malagò a TPI: “A Parigi per fare ancora meglio di Tokyo. I ritardi di Milano-Cortina? Colpa della politica”].