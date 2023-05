Siviglia Roma, la finale dell’Europa League si gioca alla Puskas Arena: lo stadio

Qual è lo stadio dove si gioca la finale di Europa League Siviglia Roma stasera, 31 maggio 2023? La partita si giocherà alle ore 21 alla Puskás Aréna, a Budapest. L’impianto è situato nel quattordicesimo distretto della capitale ungherese. Ospita le partite casalinghe della nazionale ungherese di calcio.

Edificato tra il 2017 e il 2019, è stato inaugurato il 15 novembre 2019 e ha una capienza di 67.889 posti a sedere. Sorge sul sito dello stadio Ferenc Puskás, la cui demolizione fu completata nel 2017; entrambi gli stadi recano il nome del fuoriclasse magiaro Ferenc Puskás. La Federcalcio ungherese ha soddisfatto i requisiti degli stadi UEFA e FIFA e l’impianto ha ottenuto la valutazione a quattro stelle.

Il 1 agosto 2014, l’architetto ungherese György Skardelli, che è anche il progettista della vicina arena coperta, la László Papp Budapest Sports Arena, mostrò i suoi piani originali che non includevano la demolizione dello stadio originale. Il 19 settembre 2014 la UEFA scelse Budapest per ospitare tre partite della fase a gironi e un ottavo di finale in occasione di EURO 2020.

Streaming e tv

Abbiamo visto la Puskas Arena, lo stadio dove si gioca la finale di Europa League, ma dove vedere Siviglia Roma in diretta tv e live streaming? La partita sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport e in chiaro, gratis, su Rai 1. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Siviglia Roma è in programma per le ore 21 di oggi, mercoledì 31 maggio 2023.

In live streaming la partita di Europa League Siviglia Roma sarà visibile tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate, NOW e DAZN. Anche in qualche paese estero. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.