Cosa vince e quanto guadagna la squadra vincitrice dell’Europa League che stasera vedrà la finale tra Siviglia e Roma alla Puskas Arena di Budapest? Lo diciamo subito: l’Europa League non è certo come la Champions League in termini di denaro, ma può garantire al club vincitore dei buoni guadagni. Per capire la differenza, il montepremi totale della Champions League 2020/2021 è di 2,02 miliardi, mentre quello dell’Europa League ammonta a 465 milioni.

Ma quanto guadagna il vincitore dell’Europa League 2022-2023? La squadra che alzerà al cielo il trofeo incasserà 4 milioni di euro che si vanno a sommare ai 4,6 presi per essere arrivati in finale. Ma non finisce qui. A queste cifre vanno aggiunti i guadagni accumulati durante la stagione.

I 32 club che hanno preso parte alla fase a gironi dell’Europa League, Roma e Lazio per le italiane, si sono assicurati un gettone di presenza di 3,63 milioni. In più per ogni vittoria nelle partite del girone c’è stato un bonus di 630.000 euro; di 210.000 euro per il pareggio. Chi si è classificato al primo posto nel girone ha inoltre incassato un ulteriore bonus di 1,1 milione, per il secondo posto invece 550.000 euro. Poi i bonus per chi è riuscito ad accedere alle altre fasi della competizione:

Spareggi: 500.000 euro a club

Ottavi di finale: 1,2 milioni di euro a club

Quarti di finale: 1,8 milioni di euro a club

Semifinali: 2,8 milioni di euro a club

Finale: 4,6 milioni di euro a club

Bonus vittoria: 4 milioni di euro per il club vincitore

Poi i diritti TV, il cosiddetto market pool che vale 139,5 milioni. L’intera cifra sarà divisa come si legge sul sito della Uefa “in base al valore proporzionale di ciascun mercato televisivo rappresentato dai club partecipanti alla UEFA Europa League (dalla fase a gironi in poi) e suddivisi tra le squadre partecipanti di ogni federazione”.

Infine c’è il ranking storico, ovvero ulteriori 69,75 milioni che verranno divisi tra le squadre partecipanti, sulla base delle classifiche dei coefficienti di rendimento decennali: per le stime di Calcio e Finanza, per la Roma la cifra è di 3,96 milioni.

La vittoria dell’Europa League permetterà poi al club vincitore di accedere automaticamente alla fase a gironi della prossima Champions League. Un traguardo che genera ulteriori guadagni nei prossimi mesi…

Streaming e tv

Abbiamo visto cosa vince e quanto guadagna il vincitore dell’Europa League, ma dove vedere la finale Siviglia Roma in diretta tv e live streaming? La partita sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport e in chiaro, gratis, su Rai 1. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Siviglia Roma è in programma per le ore 21 di oggi, mercoledì 31 maggio 2023.

In live streaming la partita di Europa League Siviglia Roma sarà visibile tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate, NOW e DAZN. Anche in qualche paese estero. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.