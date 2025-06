Sinner Djokovic streaming e diretta tv: dove vedere la semifinale del Roland Garros, orario, a che ora, canale

Oggi pomeriggio, 6 giugno 2025, Sinner e Djokovic si sfidano nella semifinale del Roland Garros, il secondo Slam della stagione, che si gioca sulla terra rossa di Parigi. Il numero 1 al mondo, che finora ha dominato, dopo aver regolato anche Alexander Bublik si prepara per la straordinaria semifinale che lo metterà ancora una volta davanti alla leggenda: Novak Djokovic. Quella in programma domani sarà il nono confronto tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Otto precedenti e match-up in perfetta parità. Nei primi cinque incontri ci sono tutte e quattro le vittorie del serbo: Monte Carlo 2021, Wimbledon 2022 (quarti di finale), Wimbledon 2023 (semifinale) e l’atto conclusivo delle Nitto Atp Finals 2023. Nelle ultime tre sfide, invece, un monologo di Jannik: semifinale di Coppa Davis 2023, semifinale dell’Australian Open 2024 e finale di Shanghai 2024. Ma dove vedere Sinner Djokovic in diretta tv e streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

La sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic è in programma venerdì 6 giugno sul Philippe Chatrier e inizierà non prima delle 19, nel programma è il secondo match dopo Musetti-Alcaraz. Il match, come tutto il torneo, è in esclusiva su Eurosport, canale 210 di Sky. Non è prevista la messa in onda in chiaro.

Sinner Djokovic streaming live

Se non siete a casa potete seguire il match Sinner Djokovic in diretta streaming su SkyGo, Now, Dazn e Discovery+, selezionando la diretta di Eurosport.