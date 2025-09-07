Sinner Alcaraz streaming e diretta tv: dove vedere la finale degli Us Open 2025, canale, in chiaro, Sky, SuperTennis

Questa sera, 7 settembre 2025, alle ore 20 italiane, va in scena sul Centrale di Flushing Meadows, l’Arthur Ashe, la finale degli Us Open 2025, che vede sfidarsi l’italiano Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz, in quella che è ormai destinata ad essere la nuova rivalità dei prossimi anni nel tennis mondiale. Sinner e Alcaraz si incontreranno per la quinta volta in stagione. Bilancio di 3-1 per lo spagnolo, che ha dalla sua parte la finale degli Internazionali d’Italia e quella del Roland Garros, oltre all’ultimo atto del Masters 1000 Cincinnati, che ha visto il numero 1 del mondo ritirarsi nel primo set per un problema fisico. Unica, ma pesantissima, vittoria di Sinner nella finale di Wimbledon. In palio in questa finale anche il numero 1 del ranking mondiale. Ma dove vedere Sinner Alcaraz, finale degli Us Open 2025, in diretta tv e in streaming? E in chiaro? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento questa sera, 7 settembre 2025, dalle ore 20in diretta in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre. Appuntamento anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis per gli abbonati alla pay tv.

Sinner Alcaraz streaming live

Potete seguire la diretta streaming su Skygo, sulla piattaforma OTT SuperTennix e su Now.