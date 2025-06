Sinner Alcaraz streaming e diretta tv: dove vedere la finale del Roland Garros, canale, in chiaro, Nove

Questo pomeriggio, domenica 8 giugno 2025, Jannik Sinner affronta Carlos Alcaraz nella finale del Roland Garros 2025, in programma sul campo centrale di Parigi alle ore 15. Sarà la quarta finale Slam di Jannik Sinner, che affronterà Carlos Alcaraz, campione in carica del Roland Garros, in quella che è già considerata una rivalità sportiva destinata agli annali del tennis. Si tratta dei vincitori delle ultime cinque prove del Grand Slam: si affrontano il numero 1 e il numero 2 al mondo. Carlos ha infatti vinto gli ultimi 4 confronti diretti (pochi giorni fa in finale a Roma) ed è avanti 2-1 sia negli Slam che su terra battuta. Ma dove vedere Sinner Alcaraz in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento oggi, domenica 8 giugno 2025, alle ore 15 con diretta in chiaro per tutti sul canale Nove. Prepartita dalle 14.30. In telecronaca Jacopo Lo Monaco e Barbara Rossi. Il match è inoltre visibile sul canale Eurosport 1, al tasto 210 di Sky.

Sinner Alcaraz streaming live

Potete seguire in diretta streaming il match, selezionando la diretta di Eurosport, su Sky Go, Now, Dazn, Discovery+ e sul sito del Nove.