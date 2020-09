Shamrock Rovers Milan streaming e diretta tv: dove vedere il preliminare di Europa League

SHAMROCK ROVERS MILAN STREAMING TV – Questa sera, giovedì 17 settembre 2020, alle ore 20 Shamrock Rovers e Milan si affrontano in gara secca per i preliminari di Europa League. La squadra rossonera affrotna già un crocevia importante per la stagione, tornando a respirare profumo d’Europa. La partita si giocherà a Dublino nello scenario del Tallaght Stadium. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 20. Dove vedere Shamrock Rovers Milan in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vedere Shamrock Rovers Milan in tv e live streaming

La partita sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Dazn, visibile tramite Sky Q e Premium. Dazn trasmetterà in esclusiva tutte le partite dei rossoneri nei preliminari di Europa League. Gli appassionati potranno dunque seguire il preliminare in tv scaricando l’app ufficiale sulla smart tv oppure collegando il computer al televisore tramite un cavo ad alta definizione o con dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Sarà possibile vedere la partita anche in streaming su DAZN: basterà registrarsi e abbonarsi per vedere la partita sul pc. Mentre su tablet e smartphone servirà scaricare l’applicazione. Il commento di Shamrock Milan è affidato a Stefano Borghi e Massimo Donati.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove e come vedere Shamrock Rovers Milan in tv e streaming, ora spazio alle probabili formazioni. Partita da dentro o fuori per i rossoneri contro la squadra più blasonata d’Irlanda, capolista indiscussa del proprio campionato dopo aver vinto anche lo scontro diretto contro il Bohemian. Ecco chi dovrebbe scendere in campo per la partita del preliminare di Europa League in programma oggi alle ore 20:

SHAMROCK ROVERS (3-4-3): Mannus; O’Brien, Lopes, Grace; Finn, McEneff, O’Neill, Lafferty; Byrne, Greene, Burke.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic.

