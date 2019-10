Il capitano del Real Madrid, Sergio Ramos, ha espresso il desiderio (“ci penso da tempo e mi piacerebbe molto”) di giocare alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Un desiderio che il ct della Spagna under 21, Luis de la Fuente, è disposto ad esaudire, riservandogli uno dei tre posti da fuoriquota che ha a disposizione per la selezione Olimpica.

“Sono orgoglioso di questo, è un onore che uno come lui, con la sua esperienza e il suo bagaglio tecnico – ha detto il ct ad alcuni media spagnoli -, voglia essere con noi. È uno dei migliori del mondo, e non potrei mai dirgli di no. Ci onora anche il fatto che lui sia disposto a fare dei sacrifici pur di essere con noi. Quanto al discorso in generale dei fuoriquota, visto che il regolamento ci permette di averne tre, è un’opportunità che sfrutteremo”.

La nazionale spagnola che andrà a Tokyo 2020 è l’Under 21 che ha vinto gli ultimi Europei di categoria, svoltisi in Italia e a San Marino, che sarà appunto rinforzata da tre giocatori senza limiti di età.

Per giocare a Tokyo 2020 Sergio Ramos dovrà avere l’autorizzazione del Real Madrid di cominciare in ritardo la preparazione estiva con la sua squadra di club. Il torneo olimpico di calcio non rientra infatti tra le manifestazioni per le quali i club sono obbligati a concedere i giocatori alle nazionali.

Un desiderio, quello di Sergio Ramos, condiviso dal campione francese Kylian Mbappé. Real Madrid e Paris Saint Germain daranno l’ok ai loro due campioni?

