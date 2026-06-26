Senegal Iraq streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

SENEGAL IRAQ STREAMING TV – Oggi, venerdì 26 giugno 2026, alle ore 21 (ora italiana) Senegal e Iraq scendono in campo a Toronto (Canada), partita valida per la fase a gironi dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Senegal Iraq in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv e live streaming

La partita tra Senegal e Iraq sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma streaming a pagamento Dazn. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 21 (orario italiano) di oggi, venerdì 26 giugno 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti. Dazn permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Senegal e Iraq, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

SENEGAL (4-2-3-1): Diaw/Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jakobs; Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Mané; Jackson

IRAQ (4-4-2): Hassan; Ali, Tahseen, Hashim, Doski; Jasim, Al-Ammari, Ismael, Bayesh; Hamadi, Hussein