Scozia Brasile streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

SCOZIA BRASILE STREAMING TV – Oggi, giovedì 25 giugno 2026, alle ore 24 (ora italiana) Scozia e Brasile scendono in campo a Miami (Stati Uniti), partita valida per la fase a gironi dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Scozia Brasile in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv e live streaming

La partita tra Scozia e Brasile sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma streaming a pagamento Dazn. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 24 (orario italiano) di oggi, giovedì 25 giugno 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti. Dazn permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Scozia e Brasile, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

SCOZIA (4-1-4-1): Gunn; Patterson, Hanley, Hendry, Robertson; Ferguson; McGinn, Christie, McTominay, Gannon-Doak; Adams. Ct. Clarke.

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes; Rayan, Paquetà, Vinicius Junior; Cunha. Ct. Ancelotti.