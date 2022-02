Lo sci club dei giornalisti italiani (Gis) elegge la prima donna Presidente in 78 anni

I Giornalisti Italiani Sciatori eleggono la prima donna presidente del GIS, lo storico sci club italiano. È Roberta Serdoz, responsabile della redazione Rai del TgR Lazio. Dalla prima gara del 1934, si sono sfidati sulle piste delle Alpi cronisti come Gianni Bianco, Mike Bongiorno, Jas Gawronski, Luciana Castellina, Paolo Mieli, Alice Luzzato Fegiz che ancora oggi, durante i campionati nazionali, partecipa con entusiasmo alle vita dell’associazione. Nonostante i due anni di stop causa Covid, lo sci club ha reGIStrato nuove iscrizioni, soprattutto tra i più giovani. L’assemblea si è tenuta ieri sera a Cortina d’Ampezzo e, per acclamazione, ha eletto il nuovo consiglio direttivo, composto per la metà da donne