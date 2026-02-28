Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:02
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Sport
Sport

Sanremo 2026, l’abito di Nicola Savino ospite (serata finale) al Festival: look e stilista

Immagine di copertina
Nicola Savino. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Sanremo 2026, l’abito di Nicola Savino ospite serata finale del Festival: look e stilista

Qual è l’abito di Nicola Savino, ospite stasera nel corso della serata finale del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il conduttore del DopoFestival ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’artista al Festival di Sanremo 2026:

In aggiornamento…

Lo stilista degli abiti di Nicola Savino

Qual è lo stilista di Nicola Savino per il Festival di Sanremo 2026? Al momento non sappiamo chi ha vestito il conduttore per il Festival di Sanremo. Seguiranno aggiornamenti.

Streaming e tv

Abbiamo visto l’abito di Nicola Savino ospite stasera (serata finale) al Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2026 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Sport / Cremonese Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Inter Genoa streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Verona Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Ti potrebbe interessare
Sport / Cremonese Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Inter Genoa streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Verona Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Juventus Galatasaray streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League
Sport / Come scegliere un sito di scommesse sportive sicuro e legale in Italia?
Calcio / Mondiali 2026, l’Italia ai playoff: 26 marzo a Bergamo contro l’Irlanda del Nord
Sport / Inter Bodo Glimt streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League
Sport / Roma Cremonese streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Milan Parma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Atalanta Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Ricerca