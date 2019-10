Maltempo sulla Liguria: Sampdoria-Roma a rischio rinvio

Il maltempo che nelle prossime ore colpirà la Liguria metterà a rischio la disputa della partita della Serie A Sampdoria-Roma in programma domenica alle 15 allo stadio Ferraris di Genova.

Se la gara si giocherà o meno sarà deciso durante la giornata di domani. “Aspettiamo il bollettino dell’Arpal per domani intorno all’ora di pranzo – ha spiegato Sergio Gambino, consigliere comunale di Genova con delega alla Protezione Civile – così ci saranno ulteriori elementi in più per decidere e avere un quadro completo sull’allerta e a quel punto si valuterà anche il match del Ferraris”.

Sulla Liguria sono attese forti piogge da questa sera che dovrebbero intensificarsi domani e domenica 20 ottobre.

