Ryder Cup 2020, biglietti polverizzati in 50 minuti: scoppia la polemica

I biglietti per la Ryder Cup 2020 esauriti dopo appena 50 minuti di vendita. E negli Stati Uniti scoppia la polemica per chi vantava una prelazione rivelatasi poi nulla. L’attesissima sfida tra Europa e America in programma dal 25 al 27 settembre a Whistling Straits (Wisconsin, Stati Uniti) è già sold out. La Ryder Cup del 2016 ad Hazeltine, l’ultima giocatasi in America, ha attirato oltre 200 mila spettatori. E le stime per il Wisconsin sono addirittura superiori.

Intanto però in rete, subito dopo il sold out, è esplosa la rabbia dei tanti appassionati che non sono riusciti a riservare un tagliando nonostante le ampie garanzie ricevute dall’organizzazione. Con “messaggi di errore” che hanno impedito loro di completare la transazione “a causa dell’elevata domanda”.

La mail dell’organizzazione è stata quindi invasa da messaggi e richieste di risarcimento, e questa è stata la risposta: “Chi non ha ricevuto i biglietti desiderati potrà essere contattato in futuro in caso di nuove disponibilità”.

