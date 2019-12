Roma Wolfsberg streaming e diretta tv: dove vedere la partita dell’Europa League live

ROMA WOLFSBERG STREAMING TV – Stasera, giovedì 12 dicembre 2019, alle ore 21 Roma e Wolfsberg scendono in campo allo stadio Olimpico per la sesta e ultima giornata della fase a gironi della Uefa Europa League 2019-2020.

Dove vedere Roma Wolfsberg in tv e live streaming? Sky Sport? Rai? Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Roma Wolfsberg: dove vederla in tv

La partita dell’Europa League, valida per la sesta giornata della fase a gironi della stagione 2019 2020, tra Roma e Wolfsberg sarà visibile via satellite (a pagamento) sui canali Sky Sport (Sky Sport 251: satellite e fibra; in 4K HDR per i clienti Sky Q) e in chiaro, gratis, su TV8.

Previsto, come al solito, ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio.

Il calcio d’inizio di Roma Wolfsberg è fissato alle ore 21 di oggi, giovedì 12 dicembre 2019.

Roma Wolfsberg: dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita tra Roma e Wolfsberg sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, piattaforma che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero) in tempo reale, e su NowTv, piattaforma a pagamento.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Roma Wolfsberg streaming: le probabili formazioni

Chi gioca oggi? Quali sono le formazioni di Roma e Wolfsberg per la sfida di questa sera? Di seguito le probabili scelte dei due allenatori:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Under, Zaniolo, Pellegrini; Dzeko

All: Fonseca

Wolfsberg (4-2-3-1): Kofler; Novak, Sollbauer, Gollner, Schmitz; SchmidLeitgeb; Ritzmaier, Liendl, Niangbo; Weissman

All: Sahli

Roma Wolfsberg streaming: la classifica del girone

Essendo l’ultima partita del girone di Europa League, il risultato del match sarà importante per capire se la Roma di Fonseca riuscirà a strappare la qualificazione per i sedicesimi di finale della competizione.

I giallorossi al momento sono in testa al girone J a pari merito con il Borussia Moenchengladbach, con 8 punti. La certezza del passaggio del turno arriverà con una vittoria o con un pareggio, mentre in caso di sconfitta la Roma dovrà sperare che l’Istanbul Basaksehir non vinca contro il Borussia Moenchengladbach.

GIRONE J

Borussia Moenchengladbach 8

Roma 8

Istanbul Basaksehir 7

Wolfsberg 4