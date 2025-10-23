Icona app
Home » Sport
Sport

Roma Viktoria Plzen streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League

di Anton Filippo Ferrari
Roma Viktoria Plzen streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League

ROMA VIKTORIA PLZEN STREAMING TV – Questa sera, giovedì 23 ottobre 2025, alle ore 21 Roma e Viktoria Plzen scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma, partita valida per la prima fase della Uefa Europa League 2025-2026. Dove vedere Roma Viktoria Plzen in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Roma Viktoria Plzen: dove vederla in tv

La partita di Europa League tra Roma e Viktoria Plzen sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Roma Viktoria Plzen è in programma per le ore 21 di oggi, giovedì 23 ottobre 2025.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Europa League Roma Viktoria Plzen sarà visibile tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate, e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

  • Partita: Roma-Viktoria Plzen
  • Dove: Stadio Olimpico di Roma
  • Data: giovedì 23 ottobre 2025
  • Ore: 21
  • Canale tv: Sky Sport
  • Streaming: SkyGo, Now
DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Roma Viktoria Plzen in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Hermoso, N’Dicka; Wesley, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Dybala, Soulé; Dovbyk.

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Jedlička; Dweh, Jemelka, Spáčil, Havel; Valenta, Červ; Memić, Višinský, Vydra; Durosinmi.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ricerca