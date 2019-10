Roma Milan streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

ROMA MILAN STREAMING TV – Domenica 27 ottobre 2019 alle ore 18 Roma e Milan scendono in campo allo stadio Olimpico, partita valida per la nona giornata della Serie A Tim 2019-2020.

Dove vedere Roma Milan in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Roma Milan: dove vederla in tv

La partita di Serie A tra Roma e Milan sarà visibile in diretta tv esclusiva via satellite (a pagamento) sui canali Sky Sport (Sky Sport Serie A: satellite, digitale terrestre e fibra; e Sky Sport 251, 252, 253 e così via: satellite e fibra). In 4K HDR per i clienti Sky Q.

Previsto, come al solito, ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio.

Il calcio d’inizio di Roma Milan è fissato alle ore 18 di domenica 27 ottobre 2019.

Roma Milan: dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, piattaforma che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero) in tempo reale.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Roma Milan streaming: le probabili formazioni

Quali sono le probabili formazioni di Roma e Milan per la partita in programma stasera allo stadio Olimpico? Di seguito le possibili scelte di Fonseca e Pioli:

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Pastore, Veretout; Zaniolo, Perotti, Florenzi; Dzeko.

All. Fonseca

Squalificati: Kluivert

Indisponibili: Mkhitaryan, Diawara, Pellegrini, Kalinic, Cristante, Zappacosta

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez T.; Kessiè, Biglia, Paqueta; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Potrebbero interessarti GP Messico 2019 streaming live e diretta tv: dove vedere la gara di Formula 1 SPAL Napoli streaming live e diretta tv: dove vedere la partita della Serie A Solden 2019 streaming e tv: dove vedere la gara della Coppa del Mondo di sci maschile

All. Pioli

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Bonaventura

Roma Milan streaming: statistiche

Di seguito le statistiche di Roma-Milan:

Il Milan è imbattuto da tre partite contro la Roma in Serie A (2V, 1N) – non arriva a quattro di fila senza sconfitte contro i giallorossi nella competizione dal 2005.

Roma e Milan hanno pareggiato sei delle ultime 11 sfide di Serie A disputate all’Olimpico: completano il parziale tre successi giallorossi e due rossoneri.

Sono 13 i punti conquistati dalla Roma finora: i giallorossi non collezionavano così pochi punti nelle prime otto giornate di campionato dal 2011/12 (11 in quel caso).

La Roma non ha vinto nelle ultime due gare interne di campionato (1N, 1P) e non arriva a tre partite casalinghe di fila senza successi in un singolo campionato da gennaio 2018.

Il Milan, fermato sul 2-2 dal Lecce nell’ultimo turno di campionato, non pareggia due match di fila in Serie A da febbraio (anche in quel caso la seconda partita la giocò all’Olimpico contro i giallorossi).

Il Milan ha vinto due delle ultime tre trasferte di Serie A (1P), tanti successi esterni quanti nelle precedenti sette (1N, 4P).

Il Milan è la formazione con più rigori parati nei top-5 campionati europei 2019/20 (tre), mentre solo il Mallorca (cinque) ha concesso più rigori agli avversari rispetto ai rossoneri (quattro).

La Roma ha subito un solo gol nelle tre partite di questa Serie A con Chris Smalling e Gianluca Mancini in campo (rigore di João Pedro), mentre ne ha concessi nove nelle cinque disputate senza almeno uno dei due.