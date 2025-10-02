Roma Lille streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League

ROMA LILLE STREAMING TV – Questa sera, giovedì 5 ottobre 2025, alle ore 18,45 Roma e Lille scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma, partita valida per la prima fase della Uefa Europa League 2025-2026. Dove vedere Roma Lille in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Roma Lille: dove vederla in tv

La partita di Europa League tra Roma e Lille sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Roma Lille è in programma per le ore 18,45 di oggi, giovedì 2 ottobre 2025.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Europa League Roma Lille sarà visibile tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate, e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Roma Lille in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; N’Dicka, Mancini, Celik; Angelino, Koné, El Aynaoui, Rensch; Soulé, Dybala; Ferguson. All. Gasperini.