Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 16:00
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Sport
Sport

Roma Lille streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Roma Lille streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League

ROMA LILLE STREAMING TV – Questa sera, giovedì 5 ottobre 2025, alle ore 18,45 Roma e Lille scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma, partita valida per la prima fase della Uefa Europa League 2025-2026. Dove vedere Roma Lille in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Roma Lille: dove vederla in tv

La partita di Europa League tra Roma e Lille sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Roma Lille è in programma per le ore 18,45 di oggi, giovedì 2 ottobre 2025.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Europa League Roma Lille sarà visibile tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate, e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

  • Partita: Roma-Lille
  • Dove: Stadio Olimpico di Roma
  • Data: giovedì 2 ottobre 2025
  • Ore: 18,45
  • Canale tv: Sky Sport
  • Streaming: SkyGo, Now
DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Roma Lille in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; N’Dicka, Mancini, Celik; Angelino, Koné, El Aynaoui, Rensch; Soulé, Dybala; Ferguson. All. Gasperini.

LILLE (4-3-3): Berke Özer; Tiago Santos, Mbemba, Goffi, Verdonk; Mukau, Haraldsson, Bentaleb; Sahraoui, Fernandez-Pardo, Giroud. All. Génésio.
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Sport / Napoli Sporting Lisbona streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League
Sport / Villarreal Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League
Sport / Inter Slavia Praga streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League
Ti potrebbe interessare
Sport / Napoli Sporting Lisbona streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League
Sport / Villarreal Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League
Sport / Inter Slavia Praga streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League
Sport / Le nuove frontiere della comunicazione sportiva italiana tra digitale e innovazione
Sport / Mondiali di ciclismo 2025: Tadej fa copia e incolla
Sport / Milan Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Roma Verona streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Cagliari Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Juventus Atalanta streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Mondiali di ciclismo 2025: Finn, un lampo azzurro aspettando Elisa Longo Borghini e, forse, Tadej Pogacar
Ricerca