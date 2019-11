L’As Roma è in vendita? Confermati i “contatti con potenziali investitori”

L’As Roma è in vendita? Dan Friedkin interessato

L’As Roma potrebbe avere presto nuovo socio o, chissà, magari proprietario. Secondo quanto riportato oggi da Il Messaggero e da Il Tempo, il presidente giallorosso James Pallotta avrebbe messo “in vendita” il club tramite Goldman Sachs che starebbe proponendo la società ad investitori internazionali per convincerli ad acquistare le quote del club.

Una “promozione” portata avanti anche con un documento in cui si legge: “L’opportunità unica di possedere e controllare un’iconica squadra di calcio italiana, situata in uno dei mercati più interessanti del mondo e che offre opportunità tangibili per una significativa crescita di valore”.

Uno dei nomi accostati con insistenza all’As Roma è quello di Dan Friedkin, imprenditore statunitense a capo della holding texana The Friedkin Group, che potrebbe coprire interamente il prossimo aumento di capitale del club giallorosso.

Chi è Dan Friedkin, l’imprenditore da 4 miliardi di dollari di patrimonio interessato alla Roma

Un investimento importante che permetterebbe di fatto a Friedkin di diventare il socio di minoranza del presidente James Pallotta, il quale detiene l’86,577 per cento del pacchetto azionario del club giallorosso. Notizia che oggi (mercoledì 20 novembre) ha portato alla sospensione del titolo in borsa della Roma per eccesso di rialzo.

As Roma in vendita? Il comunicato del club

E la Roma? Il club giallorosso durante la serata di oggi, 20 novembre, ha confermato, senza però entrare nello specifico, le indiscrezioni di stampa con un comunicato ufficiale in cui “informa che sono in corso dei contatti preliminari con potenziali investitori al fine di permettere loro di valutare l’opportunità di un possibile investimento in AS ROMA SPV LLC”.

La nota della Roma pubblicata sul suo sito: “​Su richiesta di CONSOB, con riferimento ad alcune indiscrezioni apparse in data odierna sugli organi di stampa in relazione ad una possibile acquisizione delle partecipazioni di A.S. Roma S.p.A. da parte di potenziali investitori, AS ROMA SPV LLC, società che detiene il controllo indiretto di A.S. ROMA S.p.A. tramite la sua controllata NEEP ROMA HOLDING S.p.A, informa che sono in corso dei contatti preliminari con potenziali investitori al fine di permettere loro di valutare l’opportunità di un possibile investimento in AS ROMA SPV LLC. In caso di perfezionamento di accordi aventi ad oggetto il trasferimento delle partecipazioni detenute in A.S. Roma S.p.A., AS ROMA SPV LLC fornirà adeguata informativa al Mercato nei termini di legge”.

Insomma, lavori in corso. Per un una quota di minoranza o per “tutto il pacchetto”? La domanda che si fanno i tifosi. Presto, forse, una risposta.