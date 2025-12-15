Roma Como streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Roma Como streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

ROMA COMO STREAMING TV – Oggi, lunedì 15 dicembre 2025, alle ore 20.45 Roma e Como scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma, partita valida per la 15esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Roma Como in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Roma e Como sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN, e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Roma Como è in programma per le ore 20.45 di oggi, lunedì 15 dicembre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Roma Como in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Caqueret, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas