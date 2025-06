Una battaglia durata cinque ore e mezza, tra il numero uno e il numero due del mondo, decisa al super tie-break del quinto set. Un match spettacolare quello tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, nella finale del Roland Garros, vinta dallo spagnolo con il risultato di 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6 al super tie-break. Una finale di altissima qualità, tra i due re del tennis che domineranno il circuito negli anni a venire. Un match che entra già nella storia di questa recente ma accesissima rivalità.

Delusione per l’altoatesino che ha avuto diverse occasioni per vincerla. Jannik aveva vinto i primi due set: 6-4 il primo e al tie-break nel secondo. Il terzo aveva visto il netto predominio dello spagnolo, che si era imposto per 6-4. Molto combattuto il quarto parziale, con Sinner avanti 5-3 e 40-0: Alcaraz è riuscito ad annullare tre match point, portando anche psicologicamente la sfida dalla sua parte. Carlitos si è poi imposto nel quarto al tie-break. Nel set decisivo break dello spagnolo, ma Sinner recupera portando la finale al super tie-break. Nell’atto finale è un dominio assoluto di Alcaraz che batte l’altoatesino nettamente per 10 punti a 2. Alcaraz si conferma per il secondo anno consecutivo re di Francia. Per lui il quinto Slam e il ventesimo titolo in carriera. Ma Jannik è stato a un solo punto dalla vittoria del suo secondo Slam dell’anno.