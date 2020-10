Roberto Baggio è tornato a far parlare di se. Non per questioni calcistiche o polemiche. Semplicemente perché è stato fotografato mentre era intento a caricare la sua Panda 4×4. Sì, esatto un pandino. Niente Ferrari o Lamborghini. Il Divin codino, che dal 2004 non calca più i campi di calcio, da anni si è ritirato a vita privata. Niente pianti in pubblico; apparizioni sopra le righe per farsi notare; investimenti milionari resi pubblici con social o quant’altro. Baggio, dopo aver provato a lavorare in FIGC, ha mollato il suo ex mondo ed è tornato alla sua vita. Forse quella di sempre. È tornato alla pace e alla tranquillità della sua casa nella campagna veneta, per la precisione a Caldogno, provincia di Vicenza. Va a caccia (sua grande passione) lavora e vive con la sua famiglia tra cui sua figlia Valentina (colei che ha reso pubblica su Instagram la foto diventata in pochissimo tempo virale). Insomma, fa una vita normale. Ed è forse questo che colpisce. D’altronde da decenni siamo abituati a vedere i divi del pallone a bordo di auto da sogno. Di certo non intenti a caricare del materiale sul tetto di una Panda 4×4.

