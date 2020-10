Rio Ave Milan streaming e diretta tv: dove vedere il playoff di Europa League

RIO AVE MILAN STREAMING TV – Questa sera, giovedì 1 ottobre 2020, alle ore 21 Rio Ave e Milan si affrontano in gara secca a Vila do Conde, in Portogallo, per il playoff di Europa League. Ultimo scoglio prima dell’accesso ai gironi della competizione. Domani alle 13 infatti verranno effettuati i sorteggi. Una partita da non sottovalutare per gli uomini di Pioli, che dovranno fare a meno di Ibrahimovic. I portoghesi nell’ultimo turno preliminare hanno battuto a sorpresa il Besiktas. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 21. Dove vedere Rio Ave Milan in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vedere Rio Ave Milan in tv e live streaming

La partita sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Dazn, visibile anche tramite la app su Sky Q. Dazn ha trasmesso in esclusiva tutte le partite dei rossoneri nei preliminari di Europa League. Gli appassionati potranno dunque seguire il playoff in tv scaricando l’app ufficiale sulla smart tv oppure collegando il computer al televisore tramite un cavo ad alta definizione o con dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Sarà possibile vedere la partita anche in streaming su DAZN: basterà registrarsi e abbonarsi per vedere la partita sul pc. Mentre su tablet e smartphone servirà scaricare l’applicazione. La partita è in esclusiva sulla app di DAZN, non sarà quindi visibile sul canale 209 di Sky. Telecronaca di Stefano Borghi e commento tecnico Massimo Donati.

Privi di Ibrahimovic, risultato positivo al Coronavirus, i rossoneri si affidano a Calhanoglu, che nelle ultime gare ha dimostrato di essere in piena forma. In attacco favorito Colombo, ma Pioli ha anche la tentazione Maldini. “È il nostro primo obiettivo stagionale. Servirà una gara di livello. Conta l’approccio e la mentalità, 95 minuti in cui dare il massimo e ottenere il massimo. I due preliminari ci hanno ben allenato ma anche i nostri avversari li hanno fatti. Dobbiamo contare sulle nostre possibilità, con tanto rispetto per degli avversari di buon valore”, ha dichiarato Pioli in conferenza. La ricetta del successo? “Essere aggressivi per togliere loro il fraseggio e lucidi nel capire quando dovremo essere attendisti”, ha aggiunto l’allenatore.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove e come vedere Rio Ave Milan in tv e streaming, ora spazio alle probabili formazioni. Per il Milan quella di stasera è una partita da dentro o fuori, che vale l’accesso alla prossima Europa League. In ballo anche 15 milioni di euro.

RIO AVE (4-3-3): Kieszek; Pinto, Santos, Borevkovic, Pedro Amaral; Filipe Augusto, Tarantini, Chico Geraldes; Mané, Moreira, Piazon. All. Mario Silva.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Colombo. All. Pioli.

DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Potrebbero interessarti Sorteggi Champions League 2020 2021: il girone dell’Atalanta Sorteggi Champions League 2020 2021: il girone della Lazio Sorteggi Champions League 2020 2021: il girone dell’Inter