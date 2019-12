Rennes Lazio streaming live e diretta tv: dove vederla | Europa League

Rennes Lazio streaming e diretta tv: dove vedere la partita dell’Europa League live

RENNES LAZIO STREAMING TV – Stasera, giovedì 12 dicembre 2019, alle ore 18:55 Rennes e Lazio scendono in campo allo stadio Roazhon Park per la sesta e ultima giornata della fase a gironi della Uefa Europa League 2019-2020, girone E.

Dove vedere Rennes Lazio in tv e live streaming? Sky Sport? Rai? Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Rennes Lazio: dove vederla in tv

La partita dell’Europa League, valida per la sesta giornata della fase a gironi della stagione 2019 2020, tra Rennes e Lazio sarà visibile via satellite (a pagamento) sui canali Sky Sport (Sky Sport 251: satellite e fibra; in 4K HDR per i clienti Sky Q). La partita non sarà trasmessa, invece, in chiaro su TV8.

Previsto, come al solito, ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio.

Il calcio d’inizio di Rennes Lazio è fissato alle ore 18:55 di oggi, giovedì 12 dicembre 2019.

TUTTI I GIRONI DELL’EUROPA LEAGUE

Rennes Lazio: dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita tra Rennes e Lazio sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, piattaforma che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero) in tempo reale, e su NowTv, piattaforma a pagamento.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

TUTTI I SITI (LEGALI) DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN LIVE STREAMING

Rennes Lazio streaming: le probabili formazioni

Chi gioca oggi? Quali sono le formazioni di Rennes e Lazio per la sfida di questa sera? Di seguito le probabili scelte dei due allenatori:

RENNES (4-4-2): Mendy; Boey, Gnagnon, Nyamsi, Maouassa; Tait, Buorigeaud, Siliki, Del Castillo; Guitane, Siebatcheu.

All.: Julien Stephan.

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Milinkovic, Jony; Correa, Caicedo.

All.: Simone Inzaghi.

Rennes Lazio streaming: la classifica del girone

Essendo l’ultima partita del girone di Europa League, il risultato di Rennes-Lazio sarà molto importante per capire se i biancocelesti potranno accedere ai sedicesimi di Europa League.

A dire la verità, le speranze per la squadra di Simone Inzaghi sono ridotte al lumicino: per passare, infatti, la Lazio dovrebbe vincere in casa del Rennes e contemporaneamente sperare in una difficile vittoria del Celtic, fuori casa, sul campo del Cluj.

Nonostante ciò, Inzaghi ha dichiarato di voler onorare fino in fondo la competizione. E lasciarla, nonostante tutto, con una vittoria in terra francese darebbe in ogni caso una scossa al morale, già altissimo dopo la netta e inaspettata vittoria di sabato scorso in campionato contro la capolista Juventus.

GIRONE E, LA CLASSIFICA

Celtic 13

Cluj 9

Lazio 6

Rennes 1