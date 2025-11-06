Rangers Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League

RANGERS ROMA STREAMING TV – Questa sera, giovedì 6 novembre 2025, alle ore 21 Rangers e Roma scendono in campo all’Ibrox Stadium di Glasgow, partita valida per la prima fase della Uefa Europa League 2025-2026. Dove vedere Rangers Roma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Rangers Roma: dove vederla in tv

La partita di Europa League tra Rangers e Roma sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Rangers Roma è in programma per le ore 21 di oggi, giovedì 6 novembre 2025.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Europa League Rangers Roma sarà visibile tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate, e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Partita: Rangers-Roma

Rangers-Roma Dove: Ibrox Stadium di Glasgow

Ibrox Stadium di Glasgow Data: giovedì 6 novembre 2025

giovedì 6 novembre 2025 Ore: 21

21 Canale tv: Sky Sport

Sky Sport Streaming: SkyGo, Now

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Rangers Roma in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

RANGERS (4-3-3): Butland; Meghoma, Djiga, Souttar, Tavernier; Raskin, Rothwell, Aasgaard; Gassama, Chermiti, Antman. All. Röhl.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; N’Dicka, Mancini, Hermoso; Çelik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Soulé, Baldanzi; Dovbyk.