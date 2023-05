PSG, Sergio Rico cade da cavallo davanti alla moglie: “E’ in gravi condizioni”

Il portiere del Paris Saint Germain, fresco vincitore della Ligue 1, Sergio Rico nella mattina di oggi, 28 maggio 2023, ha subito un grave incidente a cavallo in Spagna. Secondo diversi media spagnoli, il portiere sarebbe ricoverato in ospedale a Siviglia con un trauma cranico e in condizioni preoccupanti.

Ma cosa è successo? Mentre era in compagnia della moglie, vicino a El Rocio (provincia di Huelva), il suo cavallo è stato colpito da un altro animale. Sono ancora in corso gli esami per dare una prima diagnosi ma secondo i primi elementi la sua situazione è ritenuta molto preoccupante. È caduto di testa ed è stato trasportato in elicottero in ospedale.

Il portiere, nativo di Siviglia e vice di Donnarumma, era in panchina ieri a Strasburgo, dove il PSG ha vinto ufficialmente il suo 11esimo scudetto. Ai giocatori dopo la partita sono stati concessi due giorni di ferie e, come di consueto in tali circostanze, molti di loro sono andati all’estero. Al termine della partita, Rico è decollato con un volo privato verso il sud della sua Spagna.