Il triste ritorno del PSG campione di Francia a Parigi: ecco cosa è successo

Il Paris Saint-Germain con il pareggio in casa dello Strasburgo ha conquistato matematicamente la Ligue 1 2022-2023 con una giornata di anticipo. Per i parigini si tratta del nono titolo nazionale negli ultimi dieci anni. Il risultato però non ha generato la reazione sperata nei tifosi.

Al ritorno della squadra dall’Alsazia nessuna festa per i giocatori. Intorno alla mezzanotte è atterrato un primo aereo a Le Bourget con sette giocatori che non sono scesi in campo, tra cui Marquinhos, Kimpembe, Hakimi e Nuno Mendes; che hanno lasciato l’aeroporto con alcuni furgoni senza che nessun sostenitore del Paris Saint Germain fosse presente ad accoglierli.

Quasi due ore dopo è arrivato il resto della squadra all’aeroporto Charles de Gaulle ma ad accoglierli per celebrare con loro il titolo erano presenti appena tre tifosi: un momento davvero incredibile e desolante. Una scena mai vista prima, probabilmente, in occasione di una festa per un titolo nazionale.

💢 Un retour en catimini… Après son onzième titre historique, le PSG a été accueilli à l’aéroport par… seulement trois supporters. pic.twitter.com/9UpEqjseXb — RMC Sport (@RMCsport) May 28, 2023

Il motivo è da ricercare nel distacco che si è creato tra squadra e tifosi negli ultimi tempi. I contrasti tra il PSG e i suoi tifosi sono esplosi in particolare nelle scorse settimane con manifestazioni di protesta vere e proprie nei confronti di società e calciatori: la mancata presenza dei gruppi organizzati dopo il ritorno dalla trasferta che ha portato al titolo nazionale è l’ennesimo tassello di un rapporto davvero surreale tra un club di calcio e i suoi fan.