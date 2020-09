XXIV° Premio Fair Play-Menarini: tra i campioni selezionati spiccano i nomi di Despaigne, Altafini, Boniek, Fisichella, Sacchi e Van Gaal

Si accendono i riflettori sul XXIV Premio Internazionale Fair Play – Menarini che, questa mattina, è stato presentato ufficialmente nella cornice di romana di Palazzo della Valle, sede nazionale di Confagricoltura, storico partner della manifestazione dedicata ai valori del fair play e dell’etica sportiva. All’interno della Sala Serpieri, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò, sono stati infatti svelati il programma dell’edizione 2020 e i nominativi dei premiati che riceveranno l’ambito riconoscimento nel corso della cerimonia di consegna in calendario il prossimo 10 settembre a Castiglion Fiorentino.

Un’edizione quella di quest’anno che si preannuncia ancora più emozionante e foriera di messaggi positivi di fiducia e speranza nel futuro. “Il Premio Fair Play – Menarini è una manifestazione unica nel mondo dello sport e anche quest’anno è riuscita a garantire un vero e proprio parterre de roi di grandi campioni ed illustri personaggi – spiega il presidente del CONI Giovanni Malagò – Le qualità sportive e umane dei premiati hanno conferito al premio un carattere di eccezionalità rendendolo un riconoscimento ambito ed apprezzato in tutto il mondo. Sono trascorsi molti anni da quando il CONI ha iniziato a supportare questa iniziativa che rappresenta il lato più vero dello sport e, mai come oggi, abbiamo bisogno che i valori dell’etica, del rispetto e del fair play ci accompagnino”.

Nato con l’obiettivo di una più profonda sensibilizzazione verso i grandi valori dello sport, negli anni il Premio Fair Play – Menarini ha visto protagonisti campioni, personaggi ed istituzioni che si sono eticamente distinti sia in ambito sportivo che all’interno della società civile. Anche quest’anno, tra i premiati spiccano numerose figure storiche come l’ex pallavolista cubano Joel Despaigne, le leggende calcistiche Josè Altafini e Zibgniew Boniek e gli allenatori Arrigo Sacchi, Louis Van Gaal e Alessandro Campagna, quest’ultimo coach della Nazionale italiana di pallanuoto.

Al loro fianco figurano atleti rappresentativi delle più diverse discipline come il motociclista Manuel Poggiali, le sorelle Fanchini, stelle dello sci alpino, e la golfista Federica Dassù; giovani talenti sportivi quali la nuotatrice Benedetta Pilato e la ginnasta Gaia Di Trapani, vincitrice del Premio Fiamme Gialle “Studio e sport”; e storie di coraggio e determinazione come quella del velista Andrea Stella.

A ricevere invece il premio “Azienda Fair Play” è stata proprio Confagricoltura, rappresentata dal presidente Massimiliano Giansanti. “Se parliamo di regole e di rispetto non possiamo non fare riferimento all’agricoltura, il settore che più di tutti è sottoposto a regole scritte, e anche non scritte – dichiara il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti. – È un settore rispettoso dell’ambiente, dei valori storico-culturali e delle persone. Se non avessimo rispetto per la terra e per l’ambiente e per i nostri agricoltori non avremmo cibo. Il fair play è la nostra sostenibilità”. Al fianco del premio in veste di title sponsor, c’è anche il Gruppo Farmaceutico Menarini che da otto anni lega il proprio nome ai valori dell’etica e del fair play promossi dalla manifestazione.

“Quest’edizione assume un significato ancora più importante perché vuole celebrare chi, in questi duri mesi di lockdown, ha lottato, si è rialzato e non si è arreso portando avanti, nella vita di tutti i giorni, i valori del Fair Play – ha dichiarato Ennio Troiano, Direttore Corporate Risorse Umane del Gruppo Menarini – Quest’anno, legando il proprio nome al Premio, il Gruppo Menarini vuole dare un messaggio di speranza, affinché i valori sani e belli dello sport siano d’ispirazione per tutti e, in particolare, per chi ha lottato duramente e sta cercando l’energia e la forza per ripartire”.

Anche in questa XXIV edizione non mancheranno riconoscimenti straordinari come il Premio “Sustenium Energia e Cuore”, attribuito allo sciatore Dominik Paris, il Premio “Narrare le emozioni” intitolato alla memoria di Franco Lauro vinto dal giovane giornalista Dario Ronzulli, e il Premio speciale “Impegno sociale e civile” che, in un momento storico segnato dall’emergenza sanitaria Covid-19, verrà consegnato alla FNMOCeO (Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) e alla FNOPI (Federazione Nazionale dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche). Nel corso della conferenza stampa di questa mattina è stato inoltre insignito del premio nella categoria “Fair Play e solidarietà”, il celebre automobilista Giancarlo Fisichella che sarà purtroppo assente il giorno della cerimonia di premiazione perché impegnato in una corsa con la scuderia Ferrari a Magny Cours in Francia.

“Essere qui oggi ed aver potuto presentare un parterre d’eccezione anche in questo 2020 è una grande soddisfazione – dichiara Angelo Morelli, presidente dell’Associazione Premio Internazionale Fair Play. – Non era del tutto scontato riuscire a organizzare questa edizione visto il periodo di incertezze che abbiamo vissuto. Ma dobbiamo essere grati ai premiati che hanno accettato il nostro invito, alle istituzioni tutte e soprattutto all’Amministrazione di Castiglion Fiorentino che ha fatto il possibile per poter ospitare la manifestazione anche quest’anno, alle aziende che, nonostante le difficoltà del momento, hanno continuato a sostenerci e in modo particolare al Gruppo Farmaceutico Menarini che per l’ottavo anno è il nostro title sponsor .

Sarà un’edizione all’insegna della voglia di riscatto, di rinascita e di fiducia nel futuro per il mondo dello sport e per la società civile. Sostenuto anche dal main sponsor Consultinvest, il XXIV Premio Internazionale Fair Play – Menarini vedrà anche quest’anno il suo evento clou nella cerimonia di premiazione di giovedì 10 settembre che, condotta da Lorenzo Dallari e Rachele Sangiuliano, si terrà a Castiglion Fiorentino, nel suggestivo scenario di piazza del Municipio. “Ottavo anno consecutivo per il binomio Premio Fair Play – Menarini e città di Castiglion Fiorentino – illustra Devis Milighetti, vicesindaco di Castiglion Fiorentino – Grazie anche a questa partnership Castiglion Fiorentino è stato insignito lo scorso anno del titolo ‘città europea del fair play’ ed è attualmente l’unico comune italiano a essersi aggiudicato il bando sulla promozione dei valori europei attraverso iniziative sportive di stampo comunale. Un riconoscimento non solo simbolico ma anche testimonianza di un percorso che intende esaltare e promuovere i valori dell’etica e del rispetto. In questo momento storico i valori dello sport possono essere un volano per la ripartenza di tutto il nostro territorio”.

