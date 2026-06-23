Portogallo Uzbekistan streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

PORTOGALLO UZBEKISTAN STREAMING TV – Oggi, martedì 23 giugno 2026, alle ore 19 (ora italiana) Portogallo e Uzbekistan scendono in campo a Houston (Stati Uniti), partita valida per la fase a gironi dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Portogallo Uzbekistan in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv e live streaming

La partita tra Portogallo e Uzbekistan sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma streaming a pagamento Dazn. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 19 (orario italiano) di oggi, martedì 23 giugno 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti. Dazn permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Portogallo e Uzbekistan, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo

UZBEKISTAN (3-4-2-1): Nematov; Abdullaev, Ashurmatov, Khusanov; Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullaev; Fayzullaev, Urunov; Shomurodov