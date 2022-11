Portogallo-Uruguay, italiano fa invasione di campo con la bandiera arcobaleno: le immagini censurate

Ieri sera nel corso del secondo tempo di Portogallo-Uruguay, partita valida per la fase a gironi dei Mondiali Qatar 2022, c’è stata un’invasione di campo. Un uomo, al 51esimo minuto del match, ha iniziato a correre per il campo con la bandiera arcobaleno tra le mani e una maglia con scritto “save Ukraine” e “respect for iranian woman”.

Il tutto non è stato volutamente ripreso dalle telecamere. Da anni la Fifa ha infatti deciso di non mostrare le invasioni di campo. Il gioco però è stato fermato e il telecronista Rai, Stefano Bizzotto ha informato così i telespettatori: “C’è un’invasore. Con una bandiera della pace”. Poi ancora: “La bandiera arcobaleno non si vede… no ecco l’arbitro la raccoglie…”. Seguendo l’arbitro Faghani, per errore, il regista coglie l’attimo in cui questi raccoglie la bandiera, si scorgono i colori arcobaleno, ma subito di nuovo stacca, mostra gli spalti con i tifosi.

Il protagonista del gesto è un italiano. Si tratta di Mario Ferri, conosciuto con il soprannome “Il Falco”, già noto per altre invasioni di campo in passato sia in Italia sia all’estero. Come al solito, Ferri indossava la sua t-shirt con il simbolo di Superman arricchita sotto dalla scritta “Save Ukraine”, mentre sulla schiena c’era scritto “Respect for Iranian Woman”. L’invasore è stato bloccato da tre steward e portato fuori dallo stadio.