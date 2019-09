Pisa Empoli streaming e tv: dove vedere la partita di Serie B in diretta live HD

PISA EMPOLI STREAMING TV – Questa sera, martedì 24 settembre 2019, alle ore 21 Pisa ed Empoli scendono in campo allo stadio all’Arena Garibaldi di Pisa, gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie B 2019 2020.

Dove vedere Pisa Empoli in tv e live streaming? Sky Sport? Rai? Dazn? Di seguito tutte le risposte nel dettaglio:

Dove vedere Pisa Empoli in tv e live streaming

Pisa Empoli andrà in onda su Dazn, visibile tramite Sky Q e Premium (IL SITO DI DAZN), e in chiaro su Rai Sport HD e RaiPlay.it.

Il calcio d’inizio di Pisa Empoli è previsto per oggi, martedì 24 settembre 2019, alle ore 21.

Pisa Empoli streaming: la sfida

I padroni di casa dopo 4 giornate di campionato hanno raccolto 8 punti (2 vittorie e 2 pareggi) e nel turno precedente è arrivato il pareggio sul campo del Chievo Verona. Gli ospiti hanno gli stessi punti della squadra nerazzurra (8) e nel turno precedente hanno battuto in casa il Cittadella per 1-0. Nei nerazzurri si sta mettendo in evidenza Michele Marconi che in queste prime quattro giornate di campionato ha realizzato 5 gol; mentre negli azzurri Antonino La Gumina è il miglior realizzatore con 2 gol ed in trasferta l’Empoli ha raccolto 2 pareggi.

Arbitro: Pisa-Empoli sarà arbitrata dal signor Gianluca Aureliano di Bologna, coaudiuvato da Margani ed Affatato, mentre il quarto uomo sarà il signor Giordano.