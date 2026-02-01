Parma Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Parma Juventus streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

PARMA JUVENTUS STREAMING TV – Oggi, domenica 1 febbraio 2026, alle ore 20,45 Parma e Juventus scendono in campo allo stadio Tardini di Parma, partita valida per la 23esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Cremonese Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Parma e Juventus sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Parma Juventus è in programma per le ore 20,45 di oggi, domenica 1 febbraio 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Parma Juventus in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Troilo, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Ondrejka, Oristanio; Pellegrino. All. Cuesta

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti