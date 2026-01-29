Icona app
Ultimo aggiornamento ore 17:51
Sport

Panathinaikos Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League

di Anton Filippo Ferrari
Panathinaikos Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League

PANATHINAIKOS ROMA STREAMING TV – Questa sera, giovedì 29 gennaio 2026, alle ore 21 Panathinaikos e Roma scendono in campo ad Atene, partita valida per la prima fase della Uefa Europa League 2025-2026. Dove vedere Panathinaikos Roma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Panathinaikos Roma: dove vederla in tv

La partita di Europa League tra Panathinaikos e Roma sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Panathinaikos Roma è in programma per le ore 21 di oggi, 29 gennaio 2026.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Europa League Panathinaikos Roma sarà visibile tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate, e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

  • Partita: Panathinaikos-Roma
  • Dove: Atene
  • Data: giovedì 29 gennaio 2026
  • Ore: 21
  • Canale tv: Sky Sport
  • Streaming: SkyGo, Now
DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Panathinaikos Roma in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

PANATHINAIKOS (4-2-3-1): Lafont; Calabria, Palmer-Brown, Touba, Kotsiras; Chirivella, Gnezda Cerin; Pellistri, Bakasetas, Zaroury; Pantovic.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Cristante, Pisilli, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
