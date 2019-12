Pallone d’Oro 2019 diretta LIVE: la premiazione del vincitore

PALLONE D’ORO 2019 – Oggi, lunedì 2 dicembre 2019, alle ore 20,30 al Théâtre du Châtelet di Parigi andrà in scena la premiazione del Pallone d’Oro 2019. Ad anticipare l’evento (a partire dalle ore 19,30) ci sarà il classico red carpet. TPI segue LIVE la cerimonia con una diretta testuale. Scoprite con noi quale sarà il vincitore del prestigioso trofeo.

Pallone d’Oro 2019 diretta LIVE

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

I 30 candidati al Pallone d’Oro 2019

Sadio Mané (Liverpool / Senegal) Sergio Agüero (Manchester City / Argentina) Frenkie de Jong (Barcellona / Olanda) Hugo Lloris (Tottenham / Francia) Dusan Tadic (Ajax / Serbia) Kylian Mbappé (PSG / Francia) Trent Alexander-Arnold (Liverpool / Inghilterra) Donny van de Beek (Ajax / Olanda) Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal / Gabon) Marc-André ter Stegen (Barcellona / Germania) Cristiano Ronaldo (Juventus / Portogallo) Alisson (Liverpool / Brasile) Matthijs de Ligt (Juventus / Olanda) Karim Benzema (Real Madrid / Francia) Georginio Wijnaldum (Liverpool / Olanda) Virgil van Dijk (Liverpool / Olanda) Bernardo Silva (Manchester City / Brasile) Heung-min Son (Tottenham / Corea del Sud) Robert Lewandowski (Bayern Monaco / Polonia) Roberto Firmino (Liverpool / Brasile) Lionel Messi (Barcellona / Argentina) Riyad Mahrez (Manchester City / Algeria) Kevin De Bruyne (Manchester City / Belgio) Kalidou Koulibaly (Napoli / Senegal) Antoine Griezmann (Barcellona / Francia) Mohamed Salah (Liverpool / Egitto) Eden Hazard (Real Madrid / Belgio) Marquinhos (PSG / Brasile) Raheem Sterling (Manchester City / Inghilterra) Joao Felix (Atletico Madrid / Portogallo)

Pallone d’Oro 2019: le indiscrezioni

Chi vincerà il Pallone d’Oro 2019? Stando alle indiscrezioni della vigilia ci sono pochissimi dubbi sul trionfatore della notte parigina. Leo Messi è in pole position per la conquista del sesto trofeo che gli permetterebbe di diventare il primatista nell’albo d’oro staccando Cristiano Ronaldo.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna sulla classifica finale del Pallone d’Oro Messi dovrebbe avere la meglio di 64 voti su Van Dijk, e di 267 sull’altra stella del Liverpool Salah. Solo quarto CR7 davanti all’altro Reds Mané.

La lista dei 20 nomi per il Pallone d’Oro 2019 femminile

Di seguito la lista delle 20 candidate alla vittoria del Pallone d’Oro 2019 femminile:

Sarah Bouhaddi (Lione) Lucy Bronze (Lione) Nilla Fischer (FC Linköping City) Pernille Harder (Wolfsburg) Amandine Henry (Lione) Sam Kerr (Chicago Red Stars) Dzsenifer Marozsan (Lione) Viviane Miedema (Arsenal) Alex Morgan (Orlando Pride) Ellen White (Manchester City) Megan Rapinoe (Reign) Lieke Martens (Barcellona) Sari van Veenendaal (Atletico Madrid) Wendie Renard (Lione) Rose Lavelle (Washington Spirit) Marta (Orlando Pride) Ada Hegerberg (Lione) Kosovare Asllani (Tacon) Sofia Jakobsson (Tacon) Tobin Heath (Portland Thorns)

Trofeo Kopa, la lista dei 10 candidati

Questo invece l’elenco dei candidati al Trofeo Kopa, riconoscimento dedicato a Raymond Kopa (primo giocatore francese a vincere il Pallone d’Oro) e istituito da France Football nel 2018 per incoronare il miglior giocatore Under 21 del mondo:

Joao Felix (Atletico Madrid)

Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

Moise Kean (Everton)

Samuel Chukwueze (Villarreal)

Kang-in Lee (Valencia)

Matthijs de Ligt (Juventus)

Vinicius Jr (Real Madrid)

Kai Havertz (Bayer Leverkusen)

Mattéo Guendouzi (Arsenal)

Andriy Lunin (Valladolid)

Trofeo Yashin, la lista dei 10 candidati

Di seguito i candidati al trofeo dedicato a Lev Yashin, istituito nel 2019 e assegnato al miglior portiere dell’anno solare in corso:

Alisson Becker (Liverpool)

Manuel Neuer (Bayern Monaco)

Ederson (Manchester City)

Andre Onana (Ajax)

Wojciech Szczesny (Juventus)

Jan Oblak (Atletico Madrid)

Kepa Arrizabalaga (Chelsea)

Samir Handanovic (Inter)

Hugo Lloris (Tottenham)

Marc-André ter Stegen (Barcellona)

Pallone d’Oro 2019: dove vedere la cerimonia in tv e streaming

La cerimonia di premiazione 2019, in cui verrà assegnato il prestigioso trofeo maschile, ma anche quello femminile, e quelli per il miglior portiere e il miglior giovane, verrà trasmesso in diretta tv da Canale 20, sul digitale terrestre ai canali 20 e 520, con commento affidato a Massimo Callegari e Giorgia Rossi.

Sarà inoltre possibile seguire in diretta streaming la premiazione del Pallone d’Oro 2019 sintonizzandosi su Sportmediaset.it e Mediaset Play utilizzando pc, tablet o cellulare.