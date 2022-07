Palio di Siena 2022, il drappellone che sarà consegnato alla contrada vincitrice. FOTO

Qual è il drappellone per il Palio di Siena del 2 luglio 2022? Il premio che sarà consegnato alla contrada vincitrice del Palio è stato realizzato dall’artista inglese Emma Sergeant. “Questo Palio è stato particolarmente sofferto – ha detto il sindaco Luigi De Mossi durante la presentazione – parliamo di un tempo sospeso che mai ci saremmo aspettati di poter vivere. In questo drappellone vedo delle somiglianze con Susanna Colussi, la madre di Pasolini nel Vangelo secondo Matteo – è l’analisi del primo cittadino – c’è il significato di una sofferenza cristiana e laica, legata alla sorte di questo tempo sospeso. Il Palio non può finirà mai, il Palio non è una corsa di cavalli, è la Festa di un popolo intero che non rinuncia mai. I nostri ieri sono quello che succederà domani”. “Ringrazio il sindaco per avermi onorata di poter rappresentare la tradizione di questa città”, ha affermato emozionata l’artista.

Streaming e tv

Abbiamo visto il drappellone per il Palio di Siena del 2 luglio 2022, ma dove vedere la Carriera in diretta tv e live streaming? Quest’anno sarà La7 a mostrare in diretta la tradizionale gara nella città toscana. Finora era stata la Rai a trasmettere la diretta del Palio di Siena. L’offerta di La7 però è stata di 540 mila, circa 67 mila euro a Palio, quasi il doppio di quanto offriva la Rai. L’ultima esperienza con un tv privata fu nel 1995, quando per un solo anno i diritti furono acquisiti da Mediaset. “Per il Palio del 2 luglio partiremo con la diretta alle ore 17. Poi cercheremo di capire i meccanismi migliori”, ha detto il vicedirettore di La7 Gianluca Foschi. “L’unicità di Siena e del Palio – ha commentato il sindaco di Siena Luigi De Mossi – è storia e la storia, senza presunzione, siamo noi. Per questo è giusto che ci sia, nel mondo dei media, la necessaria attenzione e perfino dedizione a questo straordinario esempio di civiltà, senz’altro unico al mondo”. La diretta del 2 luglio inizierà a partire dalle ore 17,30 e sarà visibile anche in streaming attraverso il sito di La7.