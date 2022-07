A che ora inizia il Palio di Siena del 2 luglio 2022: l’orario della Carriera su La7

A che ora inizia il Palio di Siena del 2 luglio 2022 che verrà trasmesso in diretta tv su La7? La messa in onda della Carriera (che torna dopo lo stop per la pandemia) è prevista a partire dalle ore 17,30 su La7. La corsa vera e propria però non partirà prima delle ore 19,30. Ma vediamo insieme il programma del Palio di Siena di oggi, 2 luglio 2022:

ore 7.45 – Nella Cappella adiacente al Palazzo Comunale, viene celebrata dall’Arcivescovo la ‘Messa del Fantino’.

ore 9.00 – Provaccia. Niente di più di una sgambatura. Così chiamata per il generale disinteresse delle Contrade.

ore 10.30 – Nel Palazzo comunale si procede alla “Segnatura dei fantini”. Capitani e fantini si riuniscono, alla presenza del Sindaco, per l’iscrizione del fantino e la presentazione del giubbetto che indosserà in corsa. Da questo momento i fantini non potranno essere sostituiti per alcun motivo.

ore 15.30 – Benedizione del cavallo e del fantino. Dopo la vestizione della comparsa, nelle Contrade partecipanti alla corsa, ha luogo il rito della benedizione del cavallo e del fantino nel rispettivo oratorio. Il sacerdote, conclude il rito con l’augurio che è quasi un ordine: “Vai e torna vincitore!”, dopodichè le comparse delle Contrade e i figuranti del Comune attraversano il centro storico soffermandosi in piazza Salimbeni, al ‘casino dei Nobili’, davanti a palazzo Chigi Saracini e in Piazza del Duomo ad eseguire la sbandierata.

ore 16.30 – Partenza del corteo dal cortile del Palazzo del Governo (sede della Prefettura e della Provincia di SIena) in Piazza del Duomo, per raggiungere Piazza del Campo.

ore 17.20 – Il Corteo Storico entra nella piazza secondo l’ordine della prima prova.

ore 18,15 – Viene chiuso l’ultimo accesso alla piazza di via Dupré: si raccomanda vivamente di non accalcarsi all’ultimo momento e di arrivare per tempo.

ore 19.30 – Il Drappellone viene issato sul palco dei Giudici mentre si effettua la sbandierata finale dei diciassette alfieri.

Concluso il Corteo, uno scoppio del mortaretto annuncia l’uscita dei cavalli dall’Entrone. Ad ogni fantino viene consegnato un nerbo di bue con il quale potrà incitare il cavallo e/o ostacolare gli avversari durante la corsa. Quindi le accoppiate si avvicinano al punto della mossa dove sono stati tesi i due canapi tra i quali saranno chiamati dal mossiere, che anche in questa occasione sarà Bartolo Ambrosione, ad allinearsi. L’ordine di entrata è stabilito dalla sorte.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia il Palio di Siena del 2 luglio 2022, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Quest’anno sarà La7 a mostrare in diretta la tradizionale gara nella città toscana. Finora era stata la Rai a trasmettere la diretta del Palio di Siena. L’offerta di La7 però è stata di 540 mila, circa 67 mila euro a Palio, quasi il doppio di quanto offriva la Rai. L’ultima esperienza con un tv privata fu nel 1995, quando per un solo anno i diritti furono acquisiti da Mediaset. “Per il Palio del 2 luglio partiremo con la diretta alle ore 17. Poi cercheremo di capire i meccanismi migliori”, ha detto il vicedirettore di La7 Gianluca Foschi. “L’unicità di Siena e del Palio – ha commentato il sindaco di Siena Luigi De Mossi – è storia e la storia, senza presunzione, siamo noi. Per questo è giusto che ci sia, nel mondo dei media, la necessaria attenzione e perfino dedizione a questo straordinario esempio di civiltà, senz’altro unico al mondo”. La diretta del 2 luglio inizierà a partire dalle ore 17,30 e sarà visibile anche in streaming attraverso il sito di La7.