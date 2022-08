Palio di Siena 17 agosto 2022: i fantini che correranno la Carriera

Quali sono i fantini che prenderanno parte al Palio di Siena del 17 agosto 2022 (dedicato alla Madonna dell’Assunta inizialmente previsto per ieri, ma rinviato per pioggia)? Nelle scorse ore le varie contrade che correranno la Carriera hanno fatto le loro scelte. Eccole: Massimo Columbu detto Veleno II nella Civetta (non più Giosuè Carboni detto Carburo), Giosuè Carboni detto Carburo nel Valdimontone e Federico Guglielmi nella Selva (successivamente la scelta è caduta su Sebastiano Murtas detto Grandine), Giosuè Carboni detto Carburo nella Civetta e Carlo Sanna detto Brigante nell’Onda, Federico Arri detto Ares nella Tartuca, Michel Putzu nella Giraffa, Stefano Piras detto Scangeo nel Nicchio, oltre a Giovanni Atzeni detto Tittia nel Leocorno e Giuseppe Zedde detto Gingillo nella Lupa e Jonatan Bartoletti detto Scompiglio nella Chiocciola. Ricapitolando:

TARTUCA – Federico Arri detto Ares

LUPA – Giuseppe Zedde detto Gingillo

GIRAFFA – Michel Putzu

CIVETTA – Massimo Columbu detto Veleno II

LEOCORNO – Giovanni Atzeni detto Tittia

NICCHIO – Stefano Piras detto Scangeo

VALDIMONTONE – Giosuè Carboni detto Carburo

ONDA – Carlo Sanna detto Brigante

SELVA – Sebastiano Murtas detto Grandine

CHIOCCIOLA – Jonatan Bartoletti detto Scompiglio

E i cavalli? Ecco quelli sorteggiati alle varie contrade per il Palio di Siena del 16 agosto 2022: Remorex (Tartuca), Astoriux (Lupa), Arestetulesu (Giraffa), Ungaros (Civetta), Violenta da Clodia (Leocorno), Zio Frac (Nicchio), Solo tue due (Valdimontone), Tabacco (Onda), Reo Confesso (Selva), Viso D’Angelo (Chiocciola).

Regolamento

Abbiamo visto i fantini (e i cavalli) delle contrade per il Palio di Siena del 17 agosto 2022, ma qual è il regolamento? La partenza avviene con un cavallo di rincorsa (il decimo) che posizionato fuori dal canape decide quando entrare e dare il via alla corsa: a volte questo avviene in pochi minuti, ma può anche durare ore a seconda della situazione tra contrade rivali. Solitamente il fantino di rincorsa decide di far partire il Palio quando i cavalli di una o più contrade rivali sono mal posizionati, o quando quello di una contrada alleata è in posizione favorevole. Una volta partiti, i cavalli – con o senza fantino – dovranno fare tre giri di piazza in senso orario. Nella corsa si affrontano a turno dieci delle diciassette contrade in cui è suddivisa la città di Siena, in modo che nessuna arrivi a saltarne due di fila (salvo squalifiche)