Olimpiadi Pechino 2022, medaglia d’oro per Arianna Fontana nello short track

Arianna Fontana è sempre più leggenda. La campionessa azzurra dello short track ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino 2022 nei 500 metri. Grande prova dell’azzurra che si è imposta sulle rivali partendo bene, gestendo la situazione dalla seconda posizione e superando l’olandese (poi arrivata seconda) al penultimo giro con un sorpasso all’interno.

Arianna Fontana (Sondrio, 14 aprile 1990) prima di queste Olimpiadi aveva vinto un oro, quattro argenti e cinque bronzi olimpici e delle Coppa del Mondo di short track 2012 e Coppa del Mondo di short track 2021, specialità dei 500 m. Nel corso della sua carriera si è laureata Campionessa europea per 7 volte, in occasione delle manifestazioni svolte a Ventspils nel 2008, a Torino nel 2009, a Heerenveen nel 2011, a Mladá Boleslav nel 2012, a Malmö nel 2013, a Torino nel 2017 e a Dresda nel 2018, conquistando la medaglia d’argento a Krynica-Zdrój nel 2006 e a Dresda nel 2010, e chiudendo in terza posizione a Dresda nel 2014. Ai campionati mondiali di Sheffield nel 2011 e ai campionati mondiali di Shanghai nel 2012 ha vinto la medaglia di bronzo nella classifica generale (overall). Nel 2015, a Mosca, disputa il suo miglior mondiale, conquistando una medaglia in tutte le discipline (oro sui 1500, bronzo sui 500 e i 1000 e in staffetta), che valgono il secondo posto e la medaglia d’argento finale.